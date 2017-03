Invånardialog ska forma centrum

Laholm

Hur ska Laholms centrum se ut 2025, köpbesök eller rent ”trivselhäng”? För att hjälpa den centrumutredning som ska vara klar till hösten väljer kommunen nu att gå ut med en enkätinbjudan till alla hushåll i kommunen.

– Tycker man något så är nu ett bra tillfälle att göra ett inspel, säger Linda Svederberg, översiktsplanerare på kommunen och den som tillsammans med handelsutvecklaren jobbar med utredningen.

I kommunens ”Framtidsvision 2025” ingår det att bestämma i vilken riktning Laholms centrum ska utvecklas. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker, köpmän och fastighetsägare är de som slutligen ska bestämma, men innan dess ska invånardialog hjälpa till med underlag.

– Tanken är att det är laholmare och andra som vistas i centrum och har åsikter ska få en chans att avyttra den, säger Linda Svederberg.

– Vi ber om hjälp att prioritera vad som är mest intressant, säger hon.

Invånardialogen sker genom en digital enkät och kommer finnas tillgänglig på kommunens hemsida under tre veckor med start på fredag sista mars. Enkäten består av frågor med svarsalternativ samt fritext-frågor där det går att lämna egna förslag. För dem som inte känner sig trygga att hantera en digital enkät kommer det under perioder gå att få hjälp i kommunhuset.

– Vi kommer att vara tillgängliga under perioder, så man kan komma till oss så hjälper vi till att fylla i enkäten, säger Svederberg.

– Hur ska vi utvecklas för att så många som möjligt får en levande stadskärna som alla vill se, frågar sig Linda Svederberg.

Kommunen har valt att försöka fånga in frågeställningar inom fyra områden: det offentliga rummet, aktivitet och upplevelser, handel- och restaurangutbud samt tillgänglighet.

– Är det en lugnare trafikmiljö vi ska jobba på? Eller ett grönare centrum eller ska vi framhäva kulturmiljön? undrar Svederberg.

En separat handelsutredning pågår, och även om de bägge utredningarna har beröringspunkter så handlar centrumutredningen om att lägga ett vidare perspektiv än bara shoppa. Förr i tiden var centrumet en relativ fokuspunkt för den som behövde handla eller utföra ett ärende. I dag har stadskärnor över hela Sverige detroniserats till följd av internethandel och stora shoppingcentrum. Så snarare än att försöka konkurrera på ganska ojämlika villkor, handlar det om att skapa ett centrum som invånarna vill vistas i.

– Det handlar om attraktivitet, att man fortsatt lockas dit snarare än att göra ett ärende, att man väljer att vistas där, säger Linda Svederberg.

Det innebär att det kan röra sig om att skapa förutsättningar för att det är trevligt att vistas i centrala Laholm. Politiken vill få in fler boende i stadskärnan. Ju fler som bor i centrum desto stabilare blir centrumhandel är argumentet som används. Målsättningen från kommunen ska vara att ha ett färdigt förslag till hösten för vad göra med området inklämt mellan Lagan, Danska vägen och busstationen.