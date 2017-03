Att allians­par­tierna gör egna ut­spel och be­tonar olika delar av po­li­tiken är na­tur­ligt i op­po­si­tion. Det var ock­så en överenskommelse som gjordes ef­ter för­lust­va­let 2014. Där­för är det ock­så lo­giskt att in­get ge­men­samt bud­get­för­slag läg­gs fram som al­ter­na­tiv till rege­ringens.

Där­emot bör par­tierna välja vil­ka ut­spel de gör, utan att för­ankra dem med de öv­riga par­ti­le­da­rna i Alliansen. De för­slag som kommit på senare tid, från Anna Kin­berg Batras be­sked om att söka stöd hos SD till de senaste dagarnas test­bal­longer från C och L om hur vissa skat­te­för­slag ska kun­na stoppas, har varit så­dana att de bor­de gjorts in­ternt i al­li­ans­kretsen först.

Nu visar ut­spelen bara på att Alliansen kan vara på väg att splittras i sina be­stånds­delar. Oenig­het om grund­läg­gan­de eko­no­misk po­li­tik och stra­te­gi för re­ger­ings­bild­ning sän­ker tro­vär­dig­heten för Alliansen som re­ger­ings­al­ter­na­tiv ef­ter näs­ta val.

Kin­berg Batras SD-ut­spel har be­straffats av väl­ja­rna i en lång rad av opinionsmätningar. Det lär knappast bli följden av C:s och L:s ut­spel. Ändå borde de tänkt ef­ter före.

Att Cen­ter­par­ti­et ge­nom den er­fa­rne skatteutskottsordföranden Per Ås­ling skulle komma med ett ut­spel som kan ifrå­ga­sättas som brott mot bud­get­reg­lerna – även om det inte for­mellt är det en­ligt stats­ve­ta­rna – var över­ras­kan­de. Cen­ter­par­ti­et var ju med om att ut­ar­beta det fi­nans­po­li­tiska ram­verket och C var ock­så hårdast i sin kri­tik när S med stöd av SD bröt ut en­sta­ka bud­get­poster från Al­li­ansens för­slag un­der den för­ra man­dat­pe­ri­oden. Ny­ans­skill­naderna i me­toderna är svåra att för­klara.

L:s för­slag att istäl­let hota med miss­tro­en­de­om­röst­ning mot en­skilda stats­råd som läg­ger fram för­slag om nya skatter el­ler skat­te­höj­ningar är inte klokare. Det skulle san­no­likt leda till re­ger­ings­kris, vil­ket knappast är vad Sve­ri­ge – el­ler Alliansen – be­höver nu.

Lite mer is i ma­gen är att re­kom­men­dera så även näs­ta steg i pro­cessen hinner dis­ku­teras in­nan ut­spelen görs.