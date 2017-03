Fontänhuset är värd för konferens

Nina Bursell, Carina Hansson och Robin Lindström har extra mycket att göra på Fontänhuset just nu inför den stundande konferensen med landets alla Fontänhus.Foto: Carina Nilsson

Båstad Under tre dagar i april står Fontänhuset i Båstad värd för en konferens med drygt 100 deltagare. Landets alla Fontänhus ska då träffas och sätta fokus på vad man kan göra för att motverka psykisk ohälsa.

Mitt ibland flera nya höghusbyggen bakom Drivan i Båstad ligger ett rött hus med vita knutar. Hit är alla som känner av psykisk ohälsa välkomna. Det kan handla om allt ifrån utbrändhet och depression till olika livskriser.

– Man kan komma till oss på eget initiativ, eller via sin kommun, arbetsförmedlingen, vården eller försäkringskassan. Det finns många ingångar och det enda vi kräver är att man blir medlem. Det kostar inget, men det innebär bland annat att man åtar sig att vara drogfri när man är här, säger Nina Bursell som är verksamhetschef för Fontänhuset i Båstad.

I Båstad finns 120 medlemmar, och cirka hälften av dem besöker Fontänhuset regelbundet.

Flera av deltagarna kommer från Laholm, där Båstad är närmaste Fontänhus, sedan Halmstad lade ner verksamheten för några år sedan.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Laholms kommun. För att underlätta för deltagarna brukar vi både hämta och lämna dem i Laholm, med vår minibuss, säger Nina Bursell.

På Fontänhuset jobbar fem handledare. Men alla medlemmar brukar hitta arbetsuppgifter efter hand, och fungerar sedan som mentorer för dem som kommer nya.

Robin Lindström och Carina Hansson är båda väldigt nöjda med att de kom i kontakt med Fontänhuset.

– För mig som är förtidspensionär innebär det att jag har hittat något meningsfullt att göra. Jag jobbar med bokföring, men det är inte alls samma press på mig här som ute i arbetslivet. Man känner sig alltid välkommen, och man får vara den man är, säger Carina Hansson.

Robin Lindströms mål är att komma ut i arbetslivet igen, vilket han är på god väg mot. På Fontänhuset har han jobbat med allt ifrån köksarbete till layout av medlemstidningen.

– Det finns jättemånga olika saker man kan prova på, och för mig har det varit skönt att få rutiner och inte bara gå hemma. Det som är skönt med Fontänhuset är att man tar tillvara det friska hos alla människor. Hos många myndigheter får man bara prata om sin sjukdom och det som inte fungerar, här ser man det friska och utgår från det, säger han.

Nina Bursell poängterar att man hela tiden jobbar på att få en tillåtande kultur, där det är okej att misslyckas ibland.

– Det måste vara tillåtet att göra fel, annars vågar man inte prova något nytt, säger hon.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, och den går även ner i åldrarna. Så många som en av fyra svenskar drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa.

Ändå är ämnet fortfarande svårt att prata om.

– Det är så mycket enklare att bryta foten. Det syns vad som har hänt och man vet att det går över. Psykisk ohälsa syns inte, och man är rädd för att få en stämpel, eller bli satt i ett fack, säger Carina Hansson.

Konferensen som ordnas mellan den 11-13 april är ett sätt att få mer fokus på psykisk ohälsa.

Under tre dagar sammanstrålar deltagare från landets alla tolv Fontänhus. Det blir föreläsningar av forskaren Jenny Hultqvist och skådespelerskan Amanda Ooms. Deltagarna ska arbeta i workshops, och det blir även tid för lite festligheter.

– Det kommer att bli mycket jobb eftersom vi är en liten organisation. Men senast vi sammanstrålade var 2013, så vi tyckte det var på tiden, säger Nina Bursell.

– Konferensen slutar under skärtorsdagen så får vi vila upp oss under påskhelgen, säger Carina Hansson.