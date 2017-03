Förskoleprotest i Ränneslöv

Anna Hjort, ordförande i Ränneslövs byalag, utlovar en skrivelse från byalaget till kommunen. Här skriver hon under namninsamlingen för att rädda Vallmon kvar i Ränneslöv. Till höger ses Catherine Mellberg och Janne Åkesson.

Eva Ivarsson har bott i Ränneslöv i 38 år. Om förskolan försvinner är hon rädd för att byn blir mindre attraktiv att flytta till för barnfamiljer. Till höger syns Majvor Persson (C), enda politiker på plats under manifestationen.

ränneslöv Tar kommunen bort förskolan i Ränneslöv finns det bara kvar två slutstationer – äldreboendet och kyrkogården.

Så lät det bland ortsborna i lördags, som är djupt oroade för Ränneslövs framtid.

Den hårdaste kritiken utsattes socialdemokraterna för efter deras utspel om förskola i Vallberga och hot om återremiss när ärendet når kommunfullmäktige.

Ett 50-tal ränneslövsbor trotsade i lördags förmiddag snögloppet och begav sig till Vallmons förskola för att manifestera för vikten av en förskola i Ränneslöv.

Flera av de som var där har kämpat för att behålla förskolan i Ränneslöv i flera år. Två av dem är Annika Andersson och Catherine Mellberg. De är frusterade över politikernas tafatthet och tomma löften under åren.

– Det här är en fråga som engagerar. Vi som höll på för tre år sen håller på fortfarande. Den här gången har politikerna varit för nonchalanta för länge. Det är dags att de satsar på landsbygden, säger Annika Andersson.

Hon berättar att hon blev jätteglad när hon hörde att kommunen skulle ta ett nytag och bygga en helt ny förskola i Ränneslöv.

Men sen kom S-politikerna med sitt utspel om att bygga i Vallberga och talet om återremiss vilket i så fall leder till förseningar.

– Värsta scenariot är att det går på återremiss. Då tar det minst tre år innan vi har en ny förskola i Vallberga, säger Annika Andersson och menar att det inte bara är ett svek mot ränneslövsborna och mindre orter på landsbygden.

– Det är också ett fruktansvärt svek mot skolbarnen i Vallberga som inte får tillbaka sin utemiljö där paviljongerna står.

Catherine Mellberg som gick runt med en namninsamling i det snöblandade regnet berättar att hon under natten till lördag hade svårt att sova av oron för att en eventuell återremiss ska fördröja bygget och kontaktade på morgonen lokala politiker via sms.

– Jag har fått svar att Medborgerlig Samling (två mandat i fullmäktige) stöttar en förskola i Ränneslöv, säger Catherine och lovar att det kommer en delegation med ränneslövsbor till Laholms teater när ärendet ska beslutas i fullmäktige.

Hon berättar att hon har svårt att förstå hur poltikerna kan vara så nonchalanta i frågan när det är och har varit så stor platsbrist på förskolorna i hela kommunen under lång tid.

Småbarnsföräldern Johanna Johnsson tycker att det är helt otroligt att det tagit flera år att konstatera att Vallmon är i så dåligt skick att den måste rivas.

– Att det ska ta tre år att komma fram till den slutsatsen, det är bara för dåligt. Vad håller kommunen på med egentligen?

Både gamla och unga på plats uttryckte att miljön runt förskolan i Ränneslöv är fantastisk för barnen.

– Det är fin natur här i Ränneslöv. Jag har själv varit med och arbetat med den nya naturslingan och den är perfekt för barnen. I Vallberga är det bara åkermark och det är inte så roligt. Dessutom känns det onödigt att bygga på bland de bästa åkerjordar som finns i Sverige, säger Krister Persson som har barnbarn i förskoleåldern.

Socialdemokraternas tal om samordningsvinster när man placerar en förskola intill en skola ger Krister Persson inte mycket för.

– Maten i Vallberga kommer från Randerslund i Ränneslöv och om jag är rätt underrättad så får förskolebarnen bara använda gymnastiksalen i Vallberga två timmar i veckan, säger Krister Persson och menar att den generationsväxling som skett i Ränneslöv borde vara skäl nog att ha kvar förskolan.

– Det finns så mycket barn här att det borde finnas en förskola i både Ränneslöv och Vallberga.

En förskola i Ränneslöv är väldigt viktig för den fortsatta utvecklingen av orten, menar Eva Ivarsson som bott i byn i 38 år.

– Försvinner förskolan blir byn mindre attraktiv att flytta till för barnfamiljer. Just nu finns det inga lediga hus och blir ett hus ledigt försvinner det lika snabbt som blixten.

Annika Andersson vädjar till politikerna att istället våga tänka långsiktigt.

– Både Vallberga och Ränneslöv växer. Är det någonstans det finns möjlighet för kommunen att växa så är det i Ränneslöv.