Ansvarsfulla kattägare kastrerar

Veterinären Per Falk tar hand om Astrid som just ska kastreras.Foto: Oskar Svensson

VÅXTORP Det är mars månad och katter med dess jamande läte och uppskruvade sätt är då som mest på jakt efter att para sig i det fria.

Men om man som kattägare inte vill att det ska bli ännu fler katter av oönskad art så är en kastration att föredra, menar veterinären Per Falk på Våxtorps djurklinik.

I fjol inledde Våxtorps djurklinik en satsning med att erbjuda kattägare att sterilisera och eller kastrera sina katter vid den här tiden på året, så även i år.

– Vi vill stimulera folk till att kastrera sina katter. Det är därför vi gör detta, säger veterinären Per Falk på Våxtorps djurklinik.

Han fortsätter:

Om man inte vill att katterna ska bli dräktiga så rekommenderar vi att sterilisera honkatterna eller om man har hankatter att kastrera dem.

För okastrerade och osteriliserade katter är det högsäsong just nu. Det är just vid denna tiden på året som katterna är leksugna och vill para sig.

Vill man som kattägare ha en mer harmonisk och lugn katt uppmanar Våxtorps djurklinik att man kastrerar sin katt.

Att kastrera och sterilisera katterna har sina fördelar, menar Per Falk.

När det gäller hankatter är det för att katten ska stanna hemomkring, de blir lugnare, man slipper den illaluktande urin som en okastrerad hankatt medför och är inte ute på jakt på samma sätt.

Sedan bidrar det till att det inte uppkommer vildkatter eller oönskade katter i samhället som ingen tar hand om, säger Per Falk.

Han märker hur folk engagerar sig för katter, vare sig om det är deras egna eller någon katt som strosar omkring i det vilda.

Det är stor skillnad om man jämför då vi öppnade kliniken för över trettio år sedan. Då var det väldigt ovanligt att folk kom med en katt över huvud taget. Människor idag förbarmar sig numera om frigående och halvtama katter och väljer att kastrera dem så att det inte blir fler oönskade kattungar i bygden. Det tycker vi är bra, berättar Per Falk.

Sterilisering innebär enbart att katterna inte ska få ungar. Att kastrera hankatter gör ingen skillnad på den mer än att katten inte kommer att springa omkring lika mycket och lukta lika illa, då kastrerar man den istället, vilket innebär att man på honkatter tar bort äggstockarna och livmodern medan på hankatter tar man bort testiklarna. En operation som tar drygt en halvtimme.

Vad det gäller honkatter använde man förr p-piller för att slippa kattungar. Detta används inte i lika stor utsträckning längre. Numera steriliserar man dem istället.

– Vill man inte ha kattungar rekommenderar vi att kastrera. Vad det gäller honkatter är det för att slippa p-piller för p-piller ger mycket oönskade biverkningar, säger Per Falk.

Samtidigt uppmanar man kattägare att identitetsmärka sina katter.

– Med hundar är det ett krav, men katter rekommenderar vi på det varmaste. Det är mest för att lättare få tillbaka sin katt om den försvinner, säger han.

Under kampanjen har djurkliniken märkt en tillströmning av kattägare och andra som vill kastrera katterna. Ett tjugotal katter i snitt varje vecka kastrerar man.

Hela mars månad pågår djurklinikens kampanj med kastrering och även id-märkning.