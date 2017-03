Puma 2 kompletterar bronset med guld

Innebandy IBK Pumas damlag kan lägga en fin säsong bakom sig. Tredjeplatsen i division 1 kryddades med serieseger för andralaget i division 2.

- Det har verkligen gått fantastiskt bra. Helt klart över förväntan, säger Pumas tränare Ronnie Björck.

Lite i skymundan av Pumas förstalags bravader i division 1 med en tredjeplats som facit har klubbens andralag gjort en riktigt bra säsong i division 2. Efter 6-5-segern i seriefinalen mot Onsala stod det klart att Puma vunnit serien trots att några lag har ett par matcher kvar att spela.

Seriesegern firades med guldhattar och ikväll väntar guld- och bronsbankett.

– Det har gått skitbra hela året. Vi har haft en stor trupp och två lag. Det är inte så att vi har varit jättemycket uppdelat. Vi har kört lite på känsla och efter motstånd i respektive serie och det har fungerat riktigt bra, säger Björck.

Utav spelarna som varit med i division 1-truppen får endast tre utespelare plus en målvakt delta i nästkommande division 2-match.

– Det har krävts en hel del pusslande och planering för att få ihop det ibland. Vissa kan inte där och andra inte där. Men det har gått jättebra.

Åldersstrukturen har varit blandad, i båda gängen.

– Vår yngsta spelare är född -01 och vår äldsta är 45. Det har gjort att vi fått en bra balans i lagen mellan rutin och ungdomlig entusiasm, säger Björck.

En annan anledning till framgångarna är träningarna.

– Närvaron har varit väldigt bra under hela säsongen. Och spelarna kommer inte dit bara för att riva av passet. Alla vill verkligen framåt. Tempot har var mycket bra och alla pushar och triggar varandra. Det har såklart varit en viktig del i att det gått så bra.

Puma har legat i toppen av division 2-serien under hela säsongen. Det är alltså ingen slump att det gått som det gjort.

– Onsala och Falkenberg har varit våra tuffaste motståndare även i division 2. Med division 1-matcherna har vi stött på varandra många gånger under säsongen. Vi tre har hållit till i toppen i båda serierna.

Michaela Sandberg gjorde flest poäng i andralaget trots att hon bar gjorde fyra matcher (11+5).

– Väldigt bra såklart. Sett över hela säsongen har Alicia Nilsson varit väldigt stabil i division 2-laget. Hon har utvecklats mycket. Jag vill också lyfta fram vår yngsta spelare Maja Olsen. Hon har verkligen tagit steget från flicklagsspelare till damlagsspelare på ett bra sätt, säger Björck.

Puma 2 får dock troligtvis bli kvar i division 2 trots seriesegern.

– Jag tror inte att vi får gå upp till samma serie som förstalaget. Jag vet inte ens om andralag är tillåtna i division 1, säger Björck.

Själv har han inte pratat förlängning som tränare med Puma än.

– Jag har velat köra färdigt den här säsongen först. Vi tränar april ut. Sedan får vi ta en diskussion.

Först väntar dock en heldag under lördagen för att fira den fina säsongen.

– Vi ledare har sytt ihop en aktivitetsdag för tjejerna. Sedan avslutar vi på Solbacken på kvällen. Det kommer att bli en ordentlig fest, avslutar Ronnie Björck.