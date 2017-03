Nytändning för sommarspelen

Laholm I går började repetitionerna inför sommarens stadsvandringar. Ett trettiotal personer ska medverka i ensemblen, under ledning av Monica Schramm.

Temat för årets stadsvandringar blir integration.

I somras såg det mörkt ut för Laholms sommarspel.

En stor lokal i Veinge tyngde föreningens ekonomi, men den har man nu blivit av med.

– Dessutom har vi fått 60 000 kronor från Laholms sparbank, som vi är väldigt tacksamma för, säger Monica Schramm.

Därmed säkrades också årets sommarspel, som i år kommer att bli i form av en stadsvandring.

– Den röda tråden är integration. Vi i Sverige har fått många nyanlända, men det är inte så länge sedan våra förfäder emigrerade ifrån Sverige, säger Monica Schramm.

Stadsvandringen innehåller åtta grundscener, som utspelar sig mellan 1565 och 1948.

– Alla historierna har en verklig bakgrund, men för att göra teater av det så är det klart att vi också fantiserar lite, säger Monica Schramm.

Spelplatserna blir åtta olika platser i de gamla delarna av Laholm.

– Så fort vädret tillåter kommer vi att börja repetera utomhus, säger Monica Schramm.

Utöver den cirka 30 personer starka ensemblen kommer tio personer att avara roddare, det vill säga ansvara för att all rekvisita finns på plats och tas bort på alla platserna.

– Det är mycket logistik för att få det hela att fungera, säger Monica Schramm.

Under gårdagen började skådespelarna repetera en av scenerna, som utspelade sig på Lagaholm en ruggig januaridag 1565.

Reza Alizada är med för första gången.

– Jag tyckte det lät väldigt roligt, och ville prova, säger han.

Mathilda Leander var med även förra gången.

– Jag tycker det är jätteroligt att stå på scenen, säger hon.

Gunnar Gullander kom bokstavligt talat med av misstag.

– Jag gick in i fel lokal här, och träffade Monica. När jag sade att det kanske hade varit roligt att prova, så var jag plötsligt med i det här, säger han.

Sommarspelen har premiär den 30 juni.