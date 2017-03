LTIK kopplade grepp om sin DM-grupp

Fotboll Det blev klar seger för Lilla Tjärby IK i DM-mötet med Ränneslövs GIF. Matchen slutade 6-1 till LTIK efter 2-0 i paus.

– Ett fall framåt jämfört med matchen mot Vapnö. Vi måste vara nöjda när vi vinner med fem bollar, säger LTIK:s tränare Mattias Berggren.

DM, grupp 16:

Ränneslövs GIF-Lilla Tjärby IK 1-6 (0-2)

Mål RGIF: Ibrahim Zed

Mål LTIK: Olle Günther Hanssen 2, Richard Comnell, Mattias Olofsson, Simon Cronberg, Simon Vedin

Domare: Flamur Zeqiri, Holm

LTIK fick hål nästan omgående. Simon Vedin avslutade och på returen kunde Richard Comnell trycka in sitt första mål i LTIK-tröjan.

Efter kvarten spelad kom tvåan. Fint spel där Vedin åter låg bakom då han spelade fram Mattias Olofsson som placerade bollen i nät med vänsterfoten.

– Vi spelar bra första 25. Vi har fint tålamod och flyt i spelet. Låter bollen göra jobbet. Ränneslöv får inte alls fatt i oss där, säger Berggren.

– Vi är inte alls med i början. Vi låter Lilla Tjärby rinna igenom. Det känns virrigt, säger RGIF:s tränare Ulf Wernersson, som fick se sitt lag jämna ut spelet mot paus.

I andra halvlek gjorde LTIK dock relativt snabbt 3-0 efter ett solonummer av Simon Cronberg.

– Det är synd att det målet kommer direkt. Där dör det lite, säger Wernersson.

– Men vi försöker ändå stå upp och vi gör det okej, fortsätter han.

Simon Vedin satte 4-0 med ett distinkt avslut och Olle Günther Hanssen nickade kraftfullt in femman.

Dennis Wernebäck hade ett avslut i ribban för LTIK och RGIF:s Artan Peci en riktig rökare som Ahmad Jafari med nöd och näppe klarade. Returen drog Johan Stråhle över ribban.

Ibrahim Zed nickade in 1-5 innan Olle Günther Hanssen satte punkt med 6-1.

– Med tanke på förutsättningarna är det ändå helt okej. Jag vet vad vi har för sparkapital och vi möter ändå den för mig stora seriefavoriten, säger Wernersson i RGIF.

– Det bekommer mig egentligen inte det minsta att det trillar in ett par bollar på slutet i en sådan här match. Sedan är det ju aldrig kul att släppa in sex mål. Men vi ska nog kunna komma lite närmare LTIK till seriespelet, säger Wernersson och berömmer sin mittback Noak Nilsson.

– Tyvärr klarar vi inte riktigt att hålla i taktpinnen i 90 minuter. Vi går ner lite i tempo. Men stundtals glimrar vi ändå till, säger Berggren.

– Jag är nöjd med inställningen. Avbytarna kommer in och gör ett lika bra jobb som den de ersätter. Vi har bra harmoni i gruppen och alla vet vad de ska göra på planen, fortsätter Berggren och plussar lite extra för innermittfältarna Dennis Wernebäck och Mattias Olofsson samt för mittbacken Adam Johansson.

– Han var felfri idag.

För LTIK räcker det nu med kryss i den avslutande matchen mot Gullbrandstorp. Vinner Ränneslöv mot Vapnö i den andra matchen kan LTIK till och med förlora mot GAIS för gruppseger.