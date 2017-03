Hallandspremiären lockade mycket folk

Orientering Hallandspremiären blev en succé. Nära 3000 starter på cirka 1200 orienterare blev det under de tre tävlingsdagarna där medel- och långdistans avgjordes i Kårarp, Skogaby.

– Fantastiskt! Det var länge sedan tävlingarna var så här stora sett till antal löpare, säger Laholms IF OK:s ordförande Roger Nilsson.

LIF OK stod som arrangör för söndagens långdistans. Hallandspremiären är ett samarbete mellan LIF OK, Halmstad OK och OK Lindéna (Getinge).

Halmstad ansvarade för nattorienteringen utanför Tylösand i fredags. Lindéna för lördagens medeldistans och LIF då för den avslutande långdistansen.

Arrangörsklubbarna och orienterarna hade tur med vädret. Det spelade säkert in då många efteranmälde sig.

– Men det var många anmälda redan sedan tidigare. Hallandspremiären är ett starkt varumärke. Många är löpsugna nu. Dessutom ökar antalet orienterare något och vi har marknadsfört ganska hårt, berättar Nilsson.

– Det är kul att det kommer mycket folk. Det är lika mycket jobb att arrangera en tävling med 500 starter som 1200, säger Nilsson.

Terrängen i Skogaby är ganska tuff och blandad. Kartan är från 1992 men har reviderats vid två tillfällen.

– Terrängen är som den är. Det finns partier som inte är skogade och där är det tufft. Det är en utmanande bana, säger Nilsson som uttryckte tacksamhet mot markägarna som upplåter skog och åker för tävlingarna.

I Kattegattnatt vann Elna Forsberg från Hakarpspojkarna huvudklassen D21. Gustaf Sparrevik från samma klubb vann H21. 545 löpare tog sig runt.

Medeldistansen vann Agnes Leo från Göteborg-Majorna OK i D21. David Andersson IFK Lidingö SOK vann på herrsidan. Han är sambo med Laholmsbördige Elisabeth Hansson. Den sistnämnda slutade på 16:e plats på medeldistans D21. Anderson och Hansson har sommarboende i Mellbystrand.

1274 löpare sprang medeldistansen.

Den avslutande långdistansen där D21 springer 7620 meter och H21 9870 deltog totalt 1204 löpare.

Favoriten Kristina Berglia från Norge tävlandes för Majorna fick det äntligen att stämma och vann två och en halv minut före klubbkamraten Agnes Leo. Berglia tog sig runt på en timme och 52 sekunder. Efter en elfteplats på medeldistansen var hon nöjd med förstaplatsen.

– Jag var lite trött inför starten, men jag hade ett helt annat flyt idag. I går försökte jag springa på. Nu fokuserade jag mer på kartan och det föll väl ut. Det var skönt att få till ett bra löp efter den sämre insatsen i medeldistansen, säger Berglia, vars stora mål den här säsongen är Tiomila på hemmaplan i Göteborg senare i vår.

På herrsidan höll storfavoriten och landslagslöparen Fredrik Bakkman för favorittrycket. IFK Göteborg-löparen tog sig i mål på tiden 57:18. Knappt tre minuter före tvåan Johan Ek Larson från Södertälje.

– Det var ett helt okej första löp för min del. Jag har varit skadad och är inte riktigt hundra. Därför stod jag över de andra distanserna och sparade mig till det jag tycker är roligast – långdistansen, säger Bakkman.

– Jag har tränat på ganska bra sista tiden och hade väl en förhoppning om att kunna vinna, men jag saknar fortfarande den där sista krämen i benen, säger Bakkman som har ett VM-guld i stafett från 2014 på meritlistan.

Hans målsättning är att ta en plats i landslaget inför VM i Estland i juli.

– Det är hårt om platserna, men jag hoppas kunna vara topp-tre så att jag får vara med, säger han.