Björkliden har sålts – planeras bli lägenheter

Knäred Fastigheten Björkliden i Knäred är såld.

Den nya ägaren är Jörgen Hallberg från Skummeslövsstrand, som hoppas kunna bygga om husen till lägenheter.

– Jag fastnade för läget. Björkliden ligger otroligt vackert uppe på en kulle med en allé längs infarten. Omgivningarna är jättefina med närhet till Knäreds centrum, säger Jörgen Hallberg.

Jörgen Hallberg driver sedan tidigare fastighetsbolaget Aitatse AB, där nu även Björkliden kommer att ingå. Jörgen Hallberg har koncentrerat sig på fastigheter i Laholms kommun, och han ser en stor potential i Björkliden.

Själva byggnaderna är på cirka 1 000 kvadratmeter, och tomten är hela 12 000 kvadratmeter stor.

– Läget är jättefint, och lokalerna är i hyfsat bra skick, de är väl underhållna. Det finns flera olika ingångar, med handikappanpassade ramper bland annat.

Jörgen Hallbergs plan är att göra om Björkliden till bostäder, både stora och små lägenheter.

– Det är min förhoppning att det ska gå, men det krävs en planändring, säger Jörgen Hallberg som kommer att ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret inom kort.

– Jag hoppas att det är möjligt, men innan de har sagt sitt kan jag inte vara säker på att det går att bygga om till bostäder, säger han.

Exakt hur stor efterfrågan det är på lägenheter i Knäred vet han inte, men han tror att det kommer att finnas ett intresse.

– Jag har inte sett att det finns några lediga lägenheter, och skulle det bli verklighet med ett järnvägsstopp i Knäred kommer intresset absolut att öka. Då kan man nå Laholm och Halmstad väldigt snabbt, säger han.

Björklidens huvudbyggnad uppfördes en gång som privatbostad. Den byggdes till med flyglar och fungerade under många år som Knäreds äldreboende och har under åren även varit skola och asylboende. Skolan drevs av Inger Reinfeldt som också ägt fastigheten sedan 2005. Affären blev klar i slutet av februari, och köpesumman blev 2,7 miljoner.

– Jag är väldigt nöjd, och hoppas att jag kan förverkliga mina planer för fastigheten, säger Hallberg.

Även säljaren Inger Reinfeldt är nöjd med affären, även om det är med blandade känslor som hon säljer.

– Att driva skolan var en fantastisk tid, alla dessa minnen, alla elever och all personal. Att se dessa ungdomar utvecklas och ge dem chansen till ett jobb kändes otroligt bra. Samtidigt är jag glad att det är en lokal aktör som köpt och att han vill bygga bostäder. Det behövs bostäder i Knäred, säger Inger Reinfeldt som nu tänker gå i pension.