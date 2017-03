Fel taktik före paus fällde Hök i derbyt

Handboll Även om Hök avslutade med 20 bra minuter i derbyt mot Halmstad så slutade matchen i moll. Gästerna hade byggt upp ett för stort försprång, och vann med två bollar.

Taktiken fungerade inte. Hök lyckades inte skära av Halmstads anfallsspel, och först när man i andra halvlek backade hem i försvaret blev det bättre.

– Ska vi vinna i dag måste vi vinna försvars- och målvaktskampen, och det gör vi inte, säger Höks tränare Marcus Artursson.

Gästerna gjorde hela 20 mål i första halvlek och ledde med sex bollar i paus. Ett avstånd som växt till åtta mål knappt tio minuter in på andra halvlek.

– När det är åtta mål upp kan vi lika gärna braka ihop. Men killarna kämpar på och ska ha en eloge för det, säger Artursson.

Det ledde till att Hök kunde krypa betydligt närmare under matchens avslutande 20 minuter.

– När vi väl får ihop det är det ändå lite för sent. Vi skapar chanser för att gå ikapp, men bränner dem, säger Artursson.

Sakta men säkert krympte Halmstads försprång. Detta trots att Hök under sista dryga kvarten drabbades av fem utvisningar. Halmstad åkte på en, och den kom med 14 sekunder kvar att spela.

– Det går bara att titta i matchprotokollet och se att vi inte har marginalerna med oss. Samtidigt är Halmstad bättre än oss, och de har en bredare trupp, säger Artursson.

I Hök har man å sin sida haft ett par dåliga träningsveckor bakom sig, med dålig närvaro på grund av sjukdomar. I derbyt spelade Pontus Johansson och Jesper Johnson trots att de inte kände sig helt krya.

Även om avståndet krympte lagen emellan blev det inte spännande i slutet. Höks sista reducering till 26-28 kom med tolv sekunder kvar.

– Nu har vi en viktig match mot Sörhaga nästa helg, och sedan två supertuffa matcher mot lag som vill gå till kval. Och jag tror att vi behöver fyra poäng för att själva återkval, säger Artursson.

Lika viktigt kan det bli att förlustsiffrorna mot Halmstad inte blev så stora. Hök är fortfarande det av de fyra sista lagen – alla på tolv poäng – med bäst målskillnad.

Mål Hök: Teodor Simonsson 6, Robin Eriksson 6, Dennis Ljungberg 5, Petter Persson 4, Viktor Bertilsson 3, Jesper Johnson 2