Larsson tvåa i Sydafrika

Mountainbike Elitcyklisten Nellie Larsson från Laholm är hemma från träningsläger och etapplopp i Sydafrika. Hon bär med sig flera fina upplevelser från mountainbikesadeln och en silverpeng.

– Det var roligt att ta del av cykelkulturen där. I Sydafrika är sporten mycket större än här i Sverige. Det blev en fantastisk start på våren, säger Larsson.

Resan inleddes med en veckas träningsläger norr om Kapstaden.

– Det var lite halvhög höjd på tusen meter. Det kan ha viss effekt på kroppen. Det var inland, hett och kargt, berättar Larsson.

Träningslägret genomfördes tillsammans med den svenska mästarinnan Jenny Stenerhag, som bjudit ner Larsson för att slippa träna själv.

Efter lägret bar det av till kusten och en by vid namn Knysta för ett etapplopp. Larssons första i karriären. Loppet inleddes med en prolog.

– I Knysta är det regnskog, grönt och bördigt. Prologen blev en unik upplevelse. Etappen gick genom en by, i en cykelverkstad, över en kyrkogård och ett järnvägsspår bland annat.

– Jag måste erkänna att jag var skeptisk då det är så olikt mot det jag brukar cykla. Så här skulle aldrig ett lopp hemma se ut. Men man har en mer avslappnad attityd till cyklingen i Sydafrika och det gick ganska bra för mig.

– Cykelsporten är stor i Sydafrika. Man går ihop i gäng och cyklar som en social grej, och inte bara för att satsa stenhårt, säger Larsson.

Etapp två och tre var de bästa för Mellbystrandsbon.

– Den andra etappen gick i 36-gradig värme. I de temperaturerna har jag aldrig cyklat innan. Det var ganska tufft, men det fungerade bra.

Etappen var 74 kilometer lång och cyklisterna klättrade 1400 meter. Larsson gick in som tvåa i Women solo där totalt 20 cyklister deltog.

Under den andra tävlingsdagen var det svalare temperatur.

– Vi var uppe bland molnen och klättrade. Det var lite kyligt. Etappen var 63 kilometer lång och vi klättrade 1300 meter under de första 40 kilometerna.

Etappen gick med vy över regnskogen. Men hinner man verkligen njuta av utsikten när man är inne i cyklingen?

– Man hinner njuta lite och det var härligt. Den etappen var min bästa. Jag kände mig fräsch i kroppen och kom in bara en minut efter hon som ledde.

Inför den avslutande etappen hade Larsson fem minuter upp till ledaren.

– Vi drog iväg ett gäng och körde ganska hårt till en början. Jag tappade efter ett tag och orkade inte hålla uppe farten.

Den sista sträckan var på 59 kilometer och klättringen på 900-1000 meter.

– Det var den etapp som var mest likt ett svenskt lopp. Men min kropp var inte van vid den här typen av etapplopp. Det blev ändå en bra erfarenhet.

De två etapperna på mitten med andraplatser gjorde att Larsson slutade tvåa totalt. Vann gjorde Theresa Banks.

– Det gick ganska bra och det var verkligen roligt, men tufft. Terrängen är tuffare än vad jag är van vid. Det var även kul att få ta del av cykelkulturen i Sydafrika. Sporten är betydligt större där än i Sverige.

– Det blev en fantastisk start på våren. Nu har jag många intryck och upplevelser att ta med mig in i den här säsongen, avslutar Nellie Larsson.

Härnäst väntar några träningsveckor på hemmaplan innan nästa träningsläger tar vid i början av april. Då bär det av till Spanien. Tävlingssäsongen drar igång i början av maj.