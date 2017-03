Läkare avstängd för slarv med journaler

Laholm En läkare vid en vårdcentral i Laholms kommun har anmälts till IVO för allvarliga brister i journalföringen. Läkaren är tills vidare avstängd från sitt arbete.

Anmälan och avstängning skedde efter att läkarens arbetsgivare fått indikationer på allvarliga brister i hur läkaren skötte journaler och annan dokumentation.

I slutet av 2016 och början av 2017 gjorde företaget en granskning av läkarens arbete och journaler, vilket resulterade i anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), 30 januari.

De brister som uppdagades delas i ”anmälan om riskindivid” till IVO upp i fyra punkter: Dessa lyder:

”1. Felaktigt användande av interna meddelanden.

2. Schablonmässig dokumentation av hjärta och blodtryck i status.

3. Dokumentation av undersökningsfynd i status utan att undersökning skett.

4. Avsaknad av förmåga att följa medicinskt vedertagna rutiner samt avsaknad av förmåga att följa upp tidigare noteringar i journalen.”

LT talade med en företrädare för vårdcentralen:

Hur upptäckte ni problemen?

– Vi har på olika sätt fått signaler om att journalföring och dokumentation inte skett på de sätt som borde ha skett. Då har vi en skyldighet enligt patientsäkerhetslagen att anmäla till IVO.

Utöver den utredningen som IVO ska göra, men ännu inte inlett, gör arbetsgivaren en egen utredning.

Representanten vill i dagsläget inte svara på frågor om hur omfattande bristerna har varit eller om patienter farit illa på grund av dem, under tiden som utredningen pågår. Det är just sådant man ska ta reda på.

– Och läkaren är tagen ur tjänst under pågående utredning.

Det har förvisso gjorts anmälningar mot läkare inom organisationen, som driver 85 vårdcentraler och 270 specialistmottagningar, tidigare.

– Men det är väldigt ovanligt med den här typen av anmälningar. säger talesmannen.

Han anser att företaget har gjort vad som krävs i sådan här situation.

– Vi fick signalerna och sedan har vi agerat snabbt och tydligt.

Den anmälda läkaren har tidigare tre anmälningar mot sig hos IVO. Dessa gjordes under läkarens tjänstgöring på en vårdcentral i Norrland.

År 2007 anmäldes läkaren för behandlingen av ett benbrott som inte röntgades och därmed inte upptäcktes förrän efter två månader. Anmälan lämnades utan åtgärd; ledde alltså inte till någon disciplinpåföljd.

2008 anmäldes läkaren för felbehandling av en multisjuk patient, brister i journalföring och bemötande av anhöriga. Anmälan lämnades utan åtgärd.

2009 handlade anmälan om ett fall där läkarens indragning av mediciner kritiserades. Anmälan lämnades utan åtgärd.

LT har utan framgång sökt den aktuella läkaren för en kommentar.