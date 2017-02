Laholms FK akademi tar form inför DM

Fotboll Laholms FK:s akademilag satsar på att göra som Halmias och Astrios och bli ettåriga i division 7. Med det lag man har på pappret kommer det troligtvis att bli så också.

– Det är så klart kul att titta på laget på pappret, men alla kommer nog inte att vara med samtidigt, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Truppen Så här ser Laholms FK:s akademitrupp ut för tillfället:

Målvakt: Markus Johansson. Försvarare: Mattias Bengtsson, Anton Gunnarsson, Anton Efraimsson, Ludvig Gustafsson, Victor Johansson, Edvin Frick, Erik Pålsson, Per Thronée, Ulf Thronée, Johan Larsson, Joakim Gunnarsson, Joseph Wahlund, Martin Wennström, Roger Idoffsson. Mittfältare: Jonatan Jacobsson, Robert Nilsson, Erik Gunnarsson, Viggo Persson, Zett Wyke, Oskar Hemhagen, Lucas Pettersson, Thomas Andersson, Mikael Fransson, Andreas Håkansson. Anfallare: Calle Genberg, Max Sjöstrand, Jonas Axeldal, Peter Åberg, Stojan Weijerhed, Gabriel Svanberg.

Observera att minst fem av utespelarna som blivit överflyttade från division 3-truppen endast kommer att delta för akademilaget under DM-spelet och flyttas tillbaka innan seriestart.

Före detta LFK-profiler, ännu äldre legendarer, spelare från A-truppen och kanske ett par från U17-laget. Det blir stommen i LFK:s nysatsning på ett akademilag.

– Vi gör den här satsningen ett par år i förtid av framförhållningsskäl. Vi har stora, jämna och starka kullar på gång upp i LFK. Alla är inte redo för A-lagsfotboll i division 2 eller 3 när de är 16 och kanske inte för att gå upp i träning med A-truppen heller. På det här sättet kan vi behålla fler spelare längre, säger Åberg.

På sikt ska akademilaget vara en egen trupp som tränar för sig.

– Men när det blir vet vi inte. Om två eller tre år kanske. Tidigast nästa säsong. Vi har inte satt någon sluttid för när detta ska vara färdigt. Vi ser hur trenden med akademilag ser ut i distriktet och hakar på. Vi var färdiga med Klass 1. Vi kommer inte längre i B-lagsserierna och behövde göra något nytt.

– Detta är en satsning vi gör parallellt med vår ungdomssatsning. Vi kommer att fortsätta att kvala in till U17-serien, men i och med att det är kval dit finns en osäkerhet efter varje säsong.

LFK akademi kan få ett spektakulärt lag i division 7 kommande säsong. Från Ränneslöv har förra LFK-spelarna Calle Genberg och Mattias Bengtsson skrivits över. Från Kornhult/Hishult ansluter en annan gammal LFK:are i Jonatan Jacobsson. Dessutom gör Robert Nilsson comeback fyra år efter motorcykelolyckan som tvingade honom att tillfälligt lägga skorna på hyllan.

– De lockas av en unik möjlighet att få spela tillsammans igen. De har pratat om att gå tillsammans i en klubb i flera år. Nu kan de göra det ganska kravlöst utan att ha press på sig att de måste träna eller spela varje gång, säger Åberg.

Alla fyra har spelat på hög nivå tidigare (samtliga är fostrade i HBK) och sköter sina kroppar.

– Fotbollsmässigt håller de bra klass och de tränar på egen hand på olika sätt. Vill de får de göra gästträningar med A-truppen. Jag tar hellre in spelare med deras erfarenhet och LFK-hjärta än andra utifrån som är jämbördiga med de som vi redan har. De bidrar med väldigt mycket.

Fler gamla LFK:are kan bli aktuella om det passar i deras schema.

– Vi kommer spela mest torsdagar. Är de sugna och läser detta kan de kontakta mig, säger Åberg.

– Upplägget passar mig bra. Det är skoj att få möjligheten att spela med gamla lagkompisar från LFK-tiden samtidigt som det är kravlöst gällande träning och match. Men att jag kan träna med LFK är också en bidragande faktor. Kvaliteten är bättre och då blir det roligare, säger Mattias Bengtsson, som fyller 33 under året.

– Jag hade två bra år i Giffen (Ränneslöv) och kommer så klart att sakna vissa saker där, men beslutet att spela ett sista år i LFK känns ändå rätt, fortsätter han.

Genberg föll för trycket.

– I grunden var det en liten övertalningskampanj från Åberg. Det är väldigt osäkert hur mycket spel det blir för min del. Jag ska bli pappa om några veckor och det är mycket i skolan, säger Calle Genberg, som pluggar till läkare.

– Jag har inte tyckt att det varit så roligt med fotboll de sista åren. Om jag skulle fortsätta spela får det bli när jag kan och då helst med några polare. Då kändes det okej med LFK.

– Det var ett helt okej år i Ränneslöv, men de grabbarna där är lite yngre än vad jag är. Eftersom att det är osäkert om och hur mycket jag kan spela är det bättre att någon yngre får lira istället. Uffe (RGIF-tränare Wernersson) har dock varit suverän och jag önskar Ränneslöv all lycka, fortsätter Genberg.

Jonatan Jacobsson hade egentligen bestämt sig för att sluta.

– Det känns alltid lite vemodigt att lämna moderklubben (K/HFF). Nu lär det dessutom vara sista gången jag spelat där. Men jag bestämde mig redan i somras att det var sista året. Tanken var att jag skulle sluta, men det är för jäkla roligt.

– När akademin startades och det inte fanns något lag så kände jag att det var läge att hjälpa till och spela lite matcher. Naturligtvis också för att flera goda vänner ska vara med. Det blir kul att spela ihop igen. Sedan får vi se hur mycket det blir, säger Jacobsson.

Akademilaget kan också stöttas upp av legendarer som Ulf och Per Thronée (på delad förstaplats i LFK:s maratontabell), Johan Larsson plus andra äldre lirare som lagt av för ett antal år sedan.

– Vi ska ha ett snack med dem och se hur sugna de är. De är överskrivna och kommer säkert att finnas med i någon laguppställning under året, säger Åberg.

Bland de överskrivna legenderna finns även en av södra Hallands bästa fotbollsspelare genom tiderna – Jonas Axeldal.

– Han har tränat med oss då och då de senaste åren. Han är otroligt spelsugen, men han har ett hektiskt schema. Någon match ska vi nog få till i varje fall, säger Åberg, som själv också är registrerad från Kornhult/Hishult.

Från A-truppen är elva spelare överskrivna till akademilaget i nuläget. Ett antal ska dock skrivas tillbaka inför seriestarten.

– I helgen drar DM igång för akademilaget. Att vi gör så här nu är för att säkerställa speltid för de spelare som är överskrivna. Fem, möjligtvis sex spelare ska skrivas tillbaka inför seriepremiären i division 3. Parallellt kan vi nu ändå använda dem i träningsmatcherna med A-laget, säger Åberg.

Spelarna som är överskrivna i nuläget är Markus Johansson, Erik Gunnarsson, Victor Johansson, Max Sjöstrand, Ludvig Gustafsson, Viggo Persson, Zett Wyke, Edvin Frick, Erik Pålsson, Oskar Hemhagen och Lucas Pettersson.

– Det är viktigt att poängtera att hälften av utespelarna ska tillbaka till division 3-truppen innan seriestart, säger Åberg, som kommer att skriva över spelare under olika faser ända fram till det att fönstret stänger den 1 september.

Även fjolårets lagkapten i A-laget – Anton Gunnarsson samt Anton Efraimsson, senast i Våxtorps BoIS, men innan det i LFK:s A-trupp under flera år, kommer att spela med akademilaget när de är hemma från studierna. Hannes Persson kommer dock att nyttjas som joker i division 3-laget.

På sikt, när akademilaget är en egen trupp, är tanken att spelarna ska vara upp till 21 år gamla.

– Då har vi kvar fler spelare längre inom föreningen och har koll på deras träning och kommer troligtvis att plocka spelare därifrån till A-truppen i större utsträckning än utifrån. Det året de fyller 21 ska vi kunna ge dem en klapp på axeln och förklara att det är dags att söka sig vidare, om spelaren inte är mogen för att ta plats i LFK:s A-trupp. På så vis hoppas vi också kunna bidra med spelare till övriga klubbar i kommunen.

Hur högt upp i seriesystemet akademilaget ska ligga för att vara på en rimlig nivå har man inte bestämt. Men att sejouren i division 7 blir mer än ettårig finns det nog ingen som tror med tanke på vilken trupp som finns att tillgå.

– Det är bara uppflyttning som gäller i år. Det finns inget annat. Övre halvan i division 5 eller möjligen division 4 kanske är en lagom nivå. Sedan får vi se hur lång tid det tar att nå dit, avslutar Peter Åberg.

Markus Johansson, Joseph Wahlund och Peter Åberg kommer att vara matchcoacher för LFK:s akademilag.