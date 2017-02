50 griskultingar stulna i Löderup

löderup Ett 50-tal griskultingar stals i ett grisstall utanför Löderup i helgen.

– Det var rent sabotage, anser uppfödare Jörgen Gunnarsson.

Han är upprörd över tilltaget och har ingen aning om vilka motiv som kan ligga bakom stölden. De stulna kultingarna värderas till 15 000 kronor, enligt polisanmälan.

– Det var fullständigt meningslöst, för de kommer att duka under inom några timmar, antingen av köld eller av uttorkning utan sin sugga, eftersom de bara var mellan 5 och 7 veckor gamla, förklarar uppfödaren Jörgen Gunnarson.

Marodörerna hade kommit in vid stalldörren, som var olåst på grund av utrymningsskäl vid brand, någon gång mellan fredag och lördag.

Han gjorde upptäckten vid sjutiden på lördagsmorgonen. Marodörerna hade ställt till med en oreda i stallet. Ett 100-tal griskultingar hade flyttats om huller om buller, men de hade inte slagit sönder någonting.

Det finns inga spår efter tjuvarna, varken i stallet eller utanför, eftersom marken var frusen på morgonen.

Jörgen Gunnarsson har nu placerats tillbaka grisarna där de hör hemma och lugnet har återvänt i stallet.

– Vad får de ut av detta? undrar en upprörd Jörgen Gunnarsson.

Han har varit upptagen hela måndagsförmiddag för att svara på massmediernas frågor om händelsen som han aldrig tidigare har upplevt under sina många år som uppfödare.

Han har 2 500 platser i stallet och producerar 8 000 slaktgrisar årligen, dels genom att köpa in smågrisar, dels genom 160 modersuggor.

– Jag har valt detta livet och ska jobba med det minst 15 år till, säger han.