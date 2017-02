Prisad ung företagare drivs av att hitta lösningar

Kort med portion av relation styr namnvalet

Personligt Oscar, Alice och William är tilltalsnamn som föräldrar anammat och döpt sina nyfödda till under fjolåret. Men att man går efter just de populära namnen är inte så självklart. Det är tillfälligheter och många andra komponenter som spelar in i valet av vad deras barn ska heta. Så går tankegångarna bland föräldrarna på öppna förskolan vid familjecentralen i Laholm.