Sju ungdomar flydde från polis i 200 km/t

Laholm Det 15-16-åriga kompisgänget hade bestämt sig för en LAN-kväll under höstlovet.

Men den lugna dataspelsträffen slutade istället med en vådlig bilfärd med topphastigheter på närmare 200 km/t för att fly undan polisen.

Först när vakthavande polisbefäl tog beslut om att lägga ut en spikmatta stoppades de sju ungdomarna som satt ihopträngda, varav en låg i bagageluckan, i en liten Volkswagen Golf.

Det var i början på november som en minst sagt anmärkningsvärd biljakt utspelade sig från Snapparp, genom Lilla Tjärby, Genevad, Eldsberga och Trönninge innan den tog slut i Fyllinge utanför Halmstad.

Ungdomarna har i förhör berättat att kvällen började med att de spelade dator hemma hos en av killarna som bor mellan Halmstad och Laholm.

Varför de helt plötsligt tog beslutet att ge sig ut på de sydhalländska vägarna är något oklart men klart är att bilnyckeln till en Volkswagen Golf, som ägs av en av ungdomarnas föräldrar, hade de rekvirerat samma kväll.

För att inte väcka föräldrarna rullade de iväg bilen en bit innan de körde iväg.

Efter att ha kört till Gullbranna och hämtat en kompis stannade de lite senare till vid ett hus i Snapparp där de upptäcktes av en patrull från laholmspolisen som var ute på ett rutinuppdrag.

Polispatrullen berättar i sin rapport att de tänkt kontrollera en bil som stod med lyktorna tända utanför infarten till ett hus i Snapparp. När de var cirka 100 meter ifrån bilen drog den hastigt iväg i hög hastighet.

På landsvägen mot Lilla Tjärby gick det i 130 km/t innan färden gick vidare mot rondellen vid riksväg 15 i Tjärby.

I rondellen genade polisbilen, med blåljus och siren påslagen, och ställde sig i vägen för att blockera färden vidare norrut mot Halmstad.

Ungdomarna valde då en mindre väg och kom en stund senare ut vid Daggarp och körde ut på riksväg 15 norrut mot Genevad.

I nerförsbacken innan avfarten till Genevad nådde ungdomarna upp i närmare 200 km/t.

Polisen följde efter när ungdomarna svängde in vid grönfodertorken i riktning mot Eldsberga.

På småvägar nådde de Eldsberga samhälle som passerades i 140 km/t för att sedan komma ut på riksväg 15 igen.

Färden gick sedan in mot och genom Trönninge med polisen på behörigt avstånd.

Under tiden hade vakthavande polisbefäl beslutat att lägga ut en spikmatta vid riksväg 15 och infarten till Stjärnarpsvägen.

Golfen passerade över spikmattan, med punktering som följd, men fortsatte i allt lägre hastighet hela vägen till Kistinge-rondellen där färden nådde sitt slut efter att ungdomarna kört in i en av polisbilarna som passerat och nu låg framför Golfen.

I Golfen satt sex ungdomar i 15-16-årsåldern och efter att polisen efter visst palaver, där de tvingades att använda batong, fått kontroll på situationen hördes det ljud från bilen.

Kupén var tom men i bagageutrymmet låg ytterligare en ung kille – som kunde kliva ut ur bilen helt oskadd!

Samtliga ungdomar fördes till polishuset i Halmstad innan de hämtades av sina föräldrar.

I det rättsliga efterspelet har nu en 16-åring (15 år vid tidpunkten för brottet) som körde Golfen under biljakten åtalats misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och brott mot trafikförordningen för att inte ha stannat på polismans tecken.

Vid gripandet bar han också en fällkniv och därför väntar även åtal för brott mot knivlagen.

Ytterligare en 16-åring åtalas för olovlig körning sedan det i förhör framkommit att de båda killarna under kvällens lopp bytt plats vid ratten.