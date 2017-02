Utklassade topplag – lämnar nedflyttning

Pontus Johansson vräkar sig in mellan Skövdeförsvararna. Han blev delat bästa målskytt i Hök med fem baljor. FOTO: Lars-Åke Englund

HANDBOLL HP Skövde 90 lär drömma mardrömmar om Halland. Efter förra veckans förlust mot Halmstad åkte de i helgen på åttabollarsstryk av HK Hök.

– När det står och väger så sätter vi något mål. Det är sådant som bryter ner dem, säger Höks tränare Marcus Artursson.

Matchfakta HK Hök-HP Skövde 90 30-22 (13-8)

div 2 västra, herr

Mål Hök: Pontus Johansson 5, Peter Carlstrand 5, Robin Eriksson 4, Richard Karlsson 4, Jesper Johnson 4, Teodor Simonsson 3, Arvid Adolfsson 3, Viktor Bertilsson 1, Dennis Ljungberg 1

– Liket lever, säger Marcus Artursson och skrattar.

Matchen mot serietvåan HP Skövde var ingen som Hök på förhand skulle vinna. Även om Höktränaren hade en positiv känsla inför.

– Jag vill inte låta dryg och kaxig, men det var inte helt oväntat. Det fanns något inför matchen som kändes bra. Richard (Karlsson) har varit borta i åtta månader och kliver in i division 2 och spelar som han gör. Och Pelle (Seger) har knappt tränat på fyra månader, men går in i mål och gör det bra. Vi fick räddningar och lätta kontringsmål, och vi har varit för dåliga på att kontra tidigare, säger Artursson.

Rycket kom redan i första halvlek när när Hök vände 2-4 till 8-4. Sedan drog man ifrån till 12-6.

– Första halvlek måste vara säsongens bästa, och det är inget dåligt motstånd vi möter, säger Artursson.

Men från paussiffrorna 13-8 gled gästerna upp till 13-11, vilket fick Höktränaren att plocka ner ett av de upptejpade timeoutkorten från väggen. Han hann dock inte lägga in det i sekretariatet, för hemmalaget fick hål på gästernas målvakt och drog åter ifrån.

– Vi var inte riktigt vakna, och det får jag ta på mig, säger Artursson.

Under resten av matchen blev det aldrig riktigt nervöst. Hök höll distansen och vann med 30-22. Artursson berömmer kollektivet, men kan inte låta bli att imponeras av comebackande Richard Karlsson.

– Han kommer in med ett sådant lugn och sätter passningara rätt. Och i slutet stänker han in en boll i krysset, myser Artursson.

Segern gör att Hök kliver upp på kvalplats. Det är dock jämnt i tabellen. Jumbon Sörhaga har elva poäng, medan HK Skövde, Brukspôjkera och Hök har tolv.