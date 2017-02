Mer än sport på lovet

LAHOLM

Kommunen har fått kritik från flera familjer för att ha varit sena med att lägga ut sportlovsprogrammet riktat till skollediga ungdomar. I slutet på förra veckan fanns det i alla fall ute på kommunens hemsida.

Som vanligt är det mer än sport på programmet. Kulturskolan har prova på bas- och bleckblås för dem som går i nian eller gymnasiet. Det är på Tingshuset i Laholm under förmiddagarna måndag till onsdag, tisdag eftermiddag på Knäredsskolan och onsdag eftermiddag i Musikhuset, Våxtorp.

Det blir också en riktad satsning mot invandrarungdomar på teater i Tingshuset, Laholm måndag till onsdag under förmiddagarna mellan 10 och 13.

Citygården håller öppet för de äldre ungdomarna måndag till fredag hela eftermiddagen fram till klockan 21. Biblioteket i Laholm lockar med tävlingar där det är både böcker och biobiljetter i priser. På biblioteket blir det också samtalsträffar om barnböcker som blivit film och om vad som lockar till visningar på Youtube

Det ordnas skidturer till Vallåsen och på torsdag är det en subventionerad bussresa till Göteborg horse show. Under hela veckan har Träningsverket gratis träning för dem som fyllt tolv på vuxenpassen. Änglagårdens Give & Get lockar istället med mjukhet, kelglada djur och korvgrillning under eftermiddagarna.

Japanska tittskåp i papper är väl ungefär så långt det går att komma från ponnyridning och korvgrillning. men det är sportlovstemat på Teckningsmuseet. Här är det öppen verkstad varje dag mellan 10 och 16.