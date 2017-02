Två lag och två individuella klockkandidater

LT-KLOCKAN Fyra kandidater ska bli en när LT-klockjuryn sätter sig ner för att tycka till kring vem eller vilka som stått för 2016 års bästa prestation.

Här är kandidaterna.

Hallands Equestrians RF, hästhoppning

Hallands Equestrians RF blev erbjudna en friplats i Elitallsvenskan inför 2016 års säsong, men valde att tacka nej. I stället tog man sig dit av egen maskin genom en andraplats i finalen i Vänersborg.

Efter att ha vunnit den första av två hoppningar slutade man fyra i den andra – där bara de tre främsta gick till omhoppning. Från sidan räknade man ut att det bästa vore att Billdal skulle vinna omhoppningen före Nääs, och med Halmstad som trea. I så fall skulle HERF ta andraplatsen totalt, och därmed avancera. Så blev det också, även om det i totalen bara skilde 1,5 poäng mellan HERF och Halmstad.

Därmed infriade den unga föreningen (bildad 2014) sitt mål att gå upp i högsta serien 2020 några år i förtid.

Marcus Jönsson, MJ Racing, radical

Efter att ha slutat som totalsegrare av radicalcupen under såväl 2014 som 2015 fick Marcus Jönsson från Hemmeslöv nöja sig med en andraplats under 2016, då det unga norska stjärnskottet Theodor Olsen visade sig för svår för hela det gamla radicalgardet.

Jönsson slutade dessutom tvåa i endurancecupen (långloppen) medan han vann sprintcupen tio poäng före Olsen.

Insatsen blir mer imponerande med tanke på att Jönsson rattar sin gamla PR6-2009, som inte är den starkaste bilen i klassen. Med 40 hästkrafter färre än en del av konkurrenterna har han än en gång visat att det som sitter bakom ratten är minst lika viktigt som vad som finns under huven.

Nellie Larsson, CKX, mountainbike

Under sitt andra år som elitcyklist hade Nellie Larsson två tävlingar som huvudmål: Cykelvasan och maraton-SM. I Cykelvasan hade damerna äntligen fått en separat start, vilket ökade chanserna att köra taktiskt. Det loppet slutade med en stark fjärdeplats efter att Mellbystrandsbon fått köra de avslutande 40 kilometerna själv efter att ha tappat kontakt med tättrion.

Maraton-SM ett par veckor senare blev sedan pricken över i:et på säsongen 2016. Guldfavoriten Jennie Stenerhag går det inte att göra något åt, men Larsson efter att ha hängt av konkurrenterna en efter en kör hon ensam ikapp och förbi Varbergs Åsa Erlandsson, och kniper SM-silvret med knappt en minuts marginal.

Ett elitsilver som smäller högre än hennes två tidigare SM-guld i damklass.

Våxtorps BoIS, bordtennis

Våxtorps BoIS var knappast någon blyg nykomling i söderettan utan gick för uppflyttning till pingisligan. Med 23 av 28 möjliga poäng blev det en andraplats, vilket skulle ha gett kvalplats. Men eftersom kvalmotståndarna drog sig ur kunde sydhalländskorna kliva upp ett pinnhål i seriesystemet utan ytterligare matcher.

Hösten i pingisligan B kunde knappast varit bättre för nykomlingen. Med fem segrar på sju matcher (bara förluster mot serieettan Juno och -tvåan Malmö) hade Våxtorp i princip säkrat nytt kontrakt – vilket var målet med säsongen – redan när serien tog juluppehåll.

Bakom lagets ankare Sandra Andersson (LT-klockspelare 1998) och norska talangen Sarah Horgen radar de egna förmågorna upp sig och tar kliv framåt för varje match.