Butikskedjor till handelsområde vid tågstationen

LAHOLM Nu verkar ett nytt handelsområde mellan Laholm och Mellbystrand vara på gång. Kommunen och exploatören CT Development jobbar med detaljplan och kontrakt med några butikskedjor.

Kommunledningen har länge haft planer på ett nytt butiksområde i närheten av stationen. Här finns kommunal mark strategiskt belägen vid en stor väg, järnväg och inte avskräckande långt från centrum eller Mellbystrand.

– Det finns en tidigare handelsutredning som pekade på att en stor del av laholmarnas inköp görs på annat håll, exempelvis i Halmstad eller på Väla. Vi saknar några segment, säger förre kommunchefen Nils Danred, som nu arbetar med näringslivsutveckling.

Några av butikskedjorna som efterfrågas kräver stora lokaler och parkeringsplatser. Det går inte att få in i Laholms centrum. Här finns varken utrymme eller infrastruktur som klarar sådana kundströmmar.

En tidigare partner som kommunen samtalat med valde bort Laholm till förmån för grannkommunen och det som kallas Entré Båstad.

– Nu har vi diskussioner med en ny entreprenör, och än så länge rullar allt på. Arbetet med detaljplan fortsätter, och kanske kan det bli samråd före sommaren, säger Nils Danred.

Detaljplanen är det som ger byggrätt och ska lösa frågor om hur omgivningen påverkas, eller om det finns några allmänna hinder för att lägga en handelsplats just här. I området kan det finnas arkeologiska fynd, och i närområdet finns också kommunens reningsverk som nu ska byggas ut. Men i tidigare skede har marken pekats ut som lämplig för handel med skrymmande varor, eller det som kallas sällanköp.

Enligt det förslag på ”Laholms handelsområde” som tagits fram av exploatören handlar det om en utbyggnad i tre etapper där den första är störst med butiksyta på sammanlagt nästan 15 000 kvadratmeter och 500 parkeringsplatser. De största butikerna ligger på 3 000 kvadratmeter.

De båda följande etapperna är betydligt mindre med en, respektive två butiker i egna hus.

Exploatören Carsten Krebs är än så länge mycket tystlåten. Han vill inte säga något kring klara, eller nästan klara hyreskontrakt. Enda beskedet är att projektet rullar på enligt tidsplan.

– Jag räknar med att vi ska kunna gå ut stort under maj. Då får ni veta vilka butikskedjor det blir. Innan dess får du inget av mig, säger Carsten Crebs.

Hans bolag har under de senaste åren varit med och skapat nya handelsområde i Säffle, Nybro och Torsby. Bland hyresgästerna där finns Jysk, Dollarstore, Jem & Fix och Allsport. Just sportbutiker och säng/hemtextil är något det kommit önskemål om både från köpmannaförening och från kommunens näringslivskontor.