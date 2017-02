Vände och vann mot Astrio

Fotboll Laholms FK tog tredje raka segern under försäsongen när Astrio besegrades med 3-2. Prestationen var dock endast hjälpligt bättre än den mot Markaryd.

– Nja, vi är inte riktigt där. Det vill sig inte. Men vi har höjt lägstanivån mot lagen underifrån, säger LFK-tränare Peter Åberg.

Träningsmatch, herr:

BK Astrio-Laholms FK 2-3 (1-0)

Mål LFK: Rasmus Liedman 2, Marcus Nilsson

Visst var insatsen lite mer robust än den valpiga prestation LFK stod för när man besegrade Markaryd med 1-0 tidigare i veckan.

Men det gick knappast att skönja några mönster i anfallsspelet. Fortfarande är första matchen mot Höganäs LFK:s bästa.

Astrio har ett piggt lag med många duktiga fotbollsspelare. Laget kan säkert vara med om division 3-platserna även i år. Astrio var också det bättre laget i den fösta halvleken på ett blåsigt Kärlekens IP med fin nylagd konstmatta.

Astrio rullade sig igenom ett passivt LFK och Tom Stenberg (ny i Astrio från Halmia) satte dit 1-0 för de gulsvarta.

– Astrio stod väldigt högt upp med sin backlinje. Vi hanterade inte det bra. Vi sprang offside och uppspelen var dåliga. Båda lagen blev korta, så det fanns möjligheter att spela, men det ville sig inte, säger Åberg.

Andra halvlek kunde knappast startat bättre för LFK:s del. Lucas Pettersson fick ett kanonläge som Viktor Kristiansson i Astrios mål klarade. I situationen efter fick LFK frispark. Den smaskade Rasmus Liedman dit så det stänkte om det fram till 1-1.

Bara ett par minuter senare hade dock Astrio återställt ordningen sedan LFK skänkt bort en boll i backlinjen och givit fri lejd till 2-1 för Söndrumsgänget.

– Det målet kunde inte komma olägligare och vi kommer inte igång med spelet, säger Åberg.

Astrio började rulla på bytena och även LFK tvingades till byten. Lucas Pettersson och Viggo Persson knockade ihop och blev liggande. Båda var dock okej och kunde ledas av plan. Oskar Hemhagen och Zett Wyke ersatte.

LFK hade endast med sig fyra utespelare på bänken. Detta efter att Jonatan Eriksson lämnar återbud före matchstart.

Ju längre halvleken led ju mer mattades Astrio av medan LFK malde på. Jonathan Roslund och Victor Johansson kom in istället för Lucas Ragnarsson respektive Fredrik Johnsson.

LFK började pressa högre, vann boll och började skapa målchanser. Zett Wyke blev sopren till 2-2 men Kristiansson klarade. Victor Johansson fick ett jätteläge, men bollen utanför.

LFK hade samlat ihop till en kvittering och den kom sedan Astrio stressats till misstag och Rasmus Liedman fått bollen till skänks fram till 2-2.

Minuter senare kom också LFK:s ledningsmål på andraboll efter hörna. André Josefsson tog kampen och Marcus Nilsson kunde enkelt trycka in 3-2 i öppen kasse.

– När vi lägger prestationen åt sidan och börjar jaga resultat – blir desperata, då är det bra. Jag tycker att det är bra att vi blir straffade under träningsmatcherna när vi gör det dåligt, men det är också bra att vi kan komma tillbaka.

– Vi har ju haft tendenser att göra dåliga insatser när vi möter lag från lägre serier, och har förlorat de matcherna. Nu har vi åtminstone höjt lägstanivån där. Det har vi fått kvitto på nu.

Från och med nästa match väntar tuffare motstånd.

– Nu ska vi möta lag vi kan mäta oss med. Lag på vår egen nivå och över oss. Vi börjar med Hittarp nästa lördag. Det kan mycket väl vara vår svåraste match i år. De gick upp i tvåan och har förstärkt bra igen.

Då vill det till att samtliga höjer sig.

– Inhopparna kommer in med mycket energi. I övrigt är det för mycket upp och ner bland alla andra, avslutar Peter Åberg.

Bra i hemmalaget var dock Martin Andersson. Ex-LFK:aren spelade 90 minuter som mittback och styrde sitt lag på ett föredömligt vis.