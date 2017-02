Zett sänkte Markaryds IF

Fotboll Laholms FK vann också årets andra träningsmatch. Markaryd besegrades med 1-0. Men tränare Peter Åberg var inte nöjd med segern.

– Med tanke på hur vi agerar hade jag gärna sett att vi fått oss en tankeställare här, säger han.

Det är väl alltid positivt att vinna? Nja, kanske inte om det är träningsmatch och prestationen är för dålig. Vinner man ändå kan kanske en smula lättja smyga sig på hos spelarna.

Detta lär dock inte hända i LFK. Tränare Åberg lär knappast låta sina spelare slå sig till ro.

– Passningsspelet är alldeles för svagt idag. Vi bjuder Markaryd på jättemycket, men de är för uddlösa för att utnyttja det. Det märks att de är på en annan nivå. Och det är kanske inte Markaryd vi ska mäta oss med på det sättet, säger Åberg.

Matchen var långa stunder ett sömnpiller. Markaryd kom inte upp i press och trots att LFK:arna fick god tid på sig satt passningarna inte där de skulle. Därför blev målchanserna få, ja i princip obefintliga. Det var ett par halvchanser åt båda håll.

– Vi är duktiga på att starta bränder i den här matchen. Sedan är vi å andra sidan duktiga på att släcka dem också med bra hemjobb. Vilket så klart är positivt.

De tre bytena som var planerade i paus gjordes. Besfort Shulemaja (stabil i första halvlek på högerbacken) utgick för Jesper Wennström (lika stabil han i andra), Lucas Pettersson gick och duschade. I hans ställe kom Marcus Nilsson in. Dessutom klev Lucas Ragnarsson av och ersattes med André Josefsson.

Det blev en hel del byten under andra halvlek också.

Men innan rullandet inleddes gjorde LFK 1-0. Viggo Persson stod för ett perfekt inspel från högerkanten och Zett Wyke rullade retfullt enkelt bollen över mållinjen.

Strax efter målet utgick Viggo Persson och ersattes med Felix Albrektsson.

– De tre som klev av i paus ska starta på torsdag. Rasmus Liedman är hängig, därför kan även Viggo få starta, trots att jag egentligen förväntar mig mer av honom i den här matchen, säger Åberg.

Med kvarten kvar fick även juniorerna Adam Vernersson, Vilmer Andersson och Oscar Liedman kliva in istället för Oskar Hemhagen, Jonathan Roslund och Zett Wyke.

Adam Vernersson hann med några fina aktioner under sin kvart på plan. Bland annat ett skott.

Sista tio var LFK tillbakatryckta och nog borde Markaryd utnyttjat ett par huvudlösa ageranden från LFK:arna. Men inbytte André Josefsson agerade med pondus på mittbacken och i mål fick Markus Johansson äntligen göra en räddning då han med hjälp av reflexerna klarade en nick.

I morgon spelar LFK mot Astrio. Då kommer det att krävas helt andra takter. Astrio kvalade till division 3 förra säsongen och har förstärkt laget ordentligt.

Utöver Martin Andersson (ifjol i LFK) finns även tre spelare från IS Halmias seniortrupp på pluskontot. Bland andra Tom Stenberg, som LFK var ute efter inför förra säsongen.

– Jag har goda förhoppningar kring att vi ska kunna göra en bättre prestation på torsdag. Vi har ett mycket mer stabilt lag då. I den här matchen startade inte någon ur startelvan från ifjol. Men jag tycker ändå att vi ska göra det bättre.

– Jonathan (Roslund) är bättre i positionsspelet i den här matchen. Det tar sig för varje träning för hans del. Han kan få ett litet plus.

– Sedan får vi tacka ”Mälarn” för räddningen på slutet. Utan den hade vi åkt hem med ett kryss härifrån, avslutar Peter Åberg.