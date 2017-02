Arnon och Ola fixade segern mot Giffen

Fotboll Skogaby BK tog en skrällseger i Allianscupen när man besegrade Ränneslövs GIF med 4-2 i grupp B.

– Andra halvlek är jag väldigt nöjd med. Vi spelar enklare där. Defensiven är bra hela matchen, säger SBK:s tränare Nijazi Behrami.

Matchfakta Allianscupen, grupp B:

Skogaby BK-Ränneslövs GIF 4-2 (2-0)

Mål SBK: Arnon Kamphuak 2, Ola Andersson 2

Mål RGIF: Petter Persson, Artan Peci

Både SBK och RGIF föll med 2-1 i sina inledande matcher. SBK mot Trönninge IF och RGIF mot LFK U17.

Nu fick SBK ta 2017 års första seger och man gjorde det på ett isande kallt Glänninge Park. De röda fick vind i seglen direkt när man efter fint spel gjorde 1-0 redan efter några minuters spel.

Ola Andersson (ny från Knäred) spelade fram Arnon Kamphuak som placerade bollen i nät. Det var inte första gången under matchen som firma Kamphuak/Andersson samarbetade.

Ränneslöv hade mer boll och tryckte tillbaka SBK, men kom inte till särskilt många klara lägen.

– Vi kommer inte upp på deras ytterbackar som får stå och måtta. Det är jag inte nöjd med för där är Ränneslöv duktiga, säger Behrami.

Trots att RGIF var det bättre laget spelmässigt gjorde SBK 2-0. Kamphuak fick fram en perfekt ”lobbpassning” och Ola Andersson var distinkt i avslutet.

– Första halvlek är inte bra. Vi hamnar för långt ner med laget. Vi nickar bort bollen men så kommer de i andravågen, säger Behrami.

RGIF inledde något bättre även efter paus.

– Vi har en bra period på en kvart där vi håller lite i bollen. Den perioden hade behövt vara lite längre, säger RGIF:s tränare Ulf Wernersson.

RGIF reducerade när Henrik Olsson vann en duell och Petter Persson tryckte in bollen till 1-2. De gröna hade ett jätteläge att utjämna, men Karl Nilsson slog bollen över mål.

När RGIF tryckte på kunde SBK kontra. Effektivt gjorde man 3-1 när Kamphuak hittade in på djupet till Ola Andersson. Ren mot mål var han lika kylig som vid 2-0:an.

SBK hade fler lägen genom Kamphuak, nya Mustafa Abbasi och Conny Strömberg, som var bra som lagkapten på SBK:s mitt.

4-1 kom på en bjudning. Arnon Kamphuak fick bollen serverad och prickade säkert kulan i nät.

Artan Peci kom in i Ränneslöv och avslutade målskyttet med en riktig vänsterpärla upp i krysset. Närmare än 2-4 kom dock Ränneslöv inte.

– Vi har någon hyfsad period, men vi är för uddlösa och tama framåt. Samtidigt tycker jag att de skapar sina målchanser på våra misstag. Vi har jätteläge till 2-2 men åker på en kontring till 3-1 och sedan är det huvudena neråt, säger Wernersson i RGIF.

– Men jag är inte särskilt orolig. Vi har ganska mycket sparkapital och utav de som är med här är det väl en som gjort alla träningspass och fem, sex stycken som kört kontinuerligt. Resultatet struntar jag fullständigt i, avslutar Wernersson och berömmer unge Måns Bertilsson.

– Andra halvlek är mycket bättre. Vi valde oftare det enkla alternativet och kom snabbt till flera bra lägen. Defensivt är det bra hela matchen, säger Nijazi Behrami och berömmer hela centrallinjen.

– Arnon gör två mål och spelar fram till Olas båda. Vi har pratat mycket med Arnon och vi hoppas att vi ska kunna utnyttja hans snabbhet ännu mer i år. Idag fungerade allt, och han har gjort tre mål på de två första matcherna, säger Behrami.