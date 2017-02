MS-sjuk strider för sin assistans

hishult Richard Lindqvist från Hishult lider av svår MS, och är förlamad i hela kroppen. Trots det lämnades han ensam i sitt hem 17 timmar om dygnet i januari, sedan hans assistanstimmar dragits ner.

Nu har kommunen gett honom extra timmar till mitten av februari, men därefter vet han inte hur det blir.

När Richard Lindqvist var 43 år fick han en inflammation i synnerven. Det var första tecknet på att han drabbats av sjukdomen multipel skleros, MS. Ett år senare fick han sin diagnos – 44 år gammal.

Rickard bodde då med sin familj, och jobbade som bilmekaniker i Laholm.

– Livet rullade på i full fart som för alla andra, säger han.

Men Richard hade fått en så kallad progressiv form av MS, vilket innebar att han snabbt blev sämre.

– 2012 märkte jag att det var allvarligt. Jag blev enormt trött och vänsterbenet ville inte längre hänga med. Sommaren 2012 började det gå utför ganska snabbt, säger han och fortsätter:

– 2013 blev jag tvungen att använda rullstol, och på hösten 2014 lade min bästa arm av. Efter det kunde jag inte längre äta själv eller göra enkla saker. Jag blev inlagd på sjukhuset i två månader.

När Richard kom hem igen fick han först hemtjänst, och i april 2015 beviljades han rätt till personlig assistans. Han hade då flyttat till en lägenhet i Hishult på grund av sin sjukdom. I Hishult har han sina föräldrar och ett nätverk av släkt och vänner.

– Jag ansökte om assistans hos försäkringskassan för all vaken tid, vilket är cirka 14 timmar per dygn. I februari förra året fick jag besked om att jag fått 57 timmar per vecka, men samtidigt drog kommunen ner sina timmar. Jag hade hjälp elva timmar om dygnet då, säger Richard.

Men i höstas minskades hans timmar ytterligare. Först med en timma i oktober, sedan med tre vid årsskiftet. I januari hade Richard bara hjälp sju timmar om dygnet.

– Min mor brukade komma en stund varje eftermiddag, och det var så långa timmar från det personalen gick tills hon kom.

Richards sjukdom har gjort att han idag enbart kan röra huvudet lite grand. Han kan inte sätta på tv:n själv, han kan inte gå på toaletten eller hämta ett glas vatten.

– Jag kan inte ens göra små saker som att klia mig eller ta bort ett hårstrå i ögat. Försäkringskassan anser att det inte är livshotande, och jag dör ju inte av det, men jag trodde verkligen inte att man hade den människosynen, säger Richard.

Richard har ett larm, som han kan blåsa i.

– Men om jag till exempel råkar nysa, så kan armarna plötsligt flaxa till så att jag slår till munstycket på larmet. Det hände för ett par veckor sedan, och då kom jag inte åt larmet, men som tur var visste jag att min mor skulle komma om en halvtimma, säger han.

I januari skrev en av kommunens sjuksköterskor en Lex Sarah-rapport då hen befarade att Richards hälsa var i fara. I Lex Sarah-rapporten står bland annat att det ”finns tillfällen då han varit tvungen att välja på att duscha eller äta frukost”.

När kommunen fick rapporten ökade de upp antalet assistanstimmar för Richard. Men beslutet gäller bara till och med den 14 februari.

– Det här att inte veta hur det blir påverkar mig enormt mycket. Det blir en väldig berg- och dalbana när man ska leva på hoppet, och det påverkar också alla mina anhöriga, säger Richard som kommer att lämna in en ny ansökan hos försäkringskassan.

Richard vill inte framstå som gnällig och han är inte den som ber om hjälp i första taget.

– Men jag känner att någon måste säga ifrån. Så länge jag var frisk så trodde jag att man fick hjälp när man blev sjuk, att trygghetssystemen fungerade i Sverige. Men det är ingen självklarhet att få hjälp. Och det som hände mig kan hända vem som helst, säger Richard.

Han föreslår också att handläggarna skulle åka ut och besöka de personer vars ersättning de beslutar om.

– Då tror jag också att de skulle upptäcka vilka som fuskar, säger han.

Trots allt håller han hoppet uppe.

– Jag tänker att forskningen går framåt hela tiden, kanske hinner de ikapp min sjukdom.