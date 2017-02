Andersson Hed klar för Masters

Fredrik Andersson Hed får göra sitt första US Masters senare i vår. Som spelare lyckades han aldrig nå tävlingen, men som Svt:s expert gick det bättre. ARKIVBILD

GOLF I fjol debuterade Fredrik Andersson Hed som expertkommentator i Svt. Nu har han fått nya uppdrag för kanalen.

– Jag hoppas att detta kan bli något långsiktigt, säger han till LT-sporten.

Fjolårets inhopp som expertkommentator på Players Championship var ett test.

– Om jag trivs och de tycker att jag sköter mig så kan det nog bli en fortsättning, sa den forne Europatourgolfaren från Laholm då.

Och nu är han tillbaka. Under såväl US Masters i april som Nordea Masters i juni ska han vara Svt:s expert i sändningarna.

Eftersom han parhäst från i fjol, Jonas Karlsson, lämnat kanalen blir det med golfdebutanten Johan Ejeborg vid sin sida.

– Hade Svt fått välja hade de nog hellre haft kvar Jonas än mig. Johan är ny i golfen, men är ju en rutinerad kommentator i övrigt, säger Andersson Hed.

Redan i fjol hade han en förfrågan om att kommentera Nordea Masters, men då krockade tävlingen med ett bröllop, och Fredrik Andersson Hed tvingades tacka nej.

– Känslan är att projektledaren på kanalen vill ha en långsiktig lösning. Innan har det varit många aktiva spelare som varit expertkommentatorer, men så har de kanske bara kunnat göra en vecka eftersom de sedan haft en tävling att spela själva. Då passar det bra för mig som avslutat min aktiva karriär.

Till skillnad från Players Championship i fjol kommer kommenteringen under US Masters att ske på plats.

– Det ska bli fantastiskt roligt. Det är en mytomspunnen tävling och plats som jag drömde om under hela min aktiva karriär. Bara att få komma dit ska bli roligt.

Får ni gå ut och känna på banan, som Svt:s reportrar känner på skidspåren i Vinterstudion?

– Jag hade önskat det, men Masters på Augusta är lite speciellt. Där släpper de inte in folk hursomhelst, så att spela banan kan vi nog fetglömma, skrattar Andersson Hed.

Planen är att i stället gå med Henrik Stenson eller Alexander Norén under deras inspelsvarv för att på så vis få bonusinformation att förmedla till tittarna.

Fast helt kört att få spela banan är det inte.

– På måndagen efter Masters har de alltid en tävling för mediafolk. Men det är många som vill spela, så man får slänga sitt namn i lotteriburken och hoppas på tur. Det hade varit fantastiskt häftigt, men frågan är hur stor chansen är.

Det andra uppdraget blir alltså Nordea Masters på Barsebäck GC. Där finns större chanser att få provspela för Svt-experten, även om han sedan tidigare spelat både banan och tävlingen.

– Vi har nämnt idén inför Nordea. Jämför man med Vinterstudion är det jättehäftigt att de är ute och kör och visar tittarna hur det ser ut, säger Andersson Hed som mycket väl kan tänka sig fortsatta kommentatorsuppdrag.

– Ja jag gör gärna det här i fortsättningen också. Det är kul att kommentera, och det hade varit roligt om det kunde bli långsiktigt.