Två opinionsmätningar som pre­sen­terades i går har sam­ma trender. Mo­de­raterna backar och Cen­ter­par­ti­et går fram­åt.

I De­mo­skops mä­tning, pub­li­cerad i Ex­pressen, får Cen­tern 11,1 pro­cent. Så högt har C inte legat se­dan De­mo­skop började göra mät­ningar 1990.

I Sifo, som gjort en ex­tra­mä­tning ef­ter Anna Kin­berg Batras ut­spel om sam­tal med SD, får Cen­ter­par­ti­et 11,6 pro­cent (+ 2,3). Det är hög­re än C haft en­ligt Sifo se­dan som­maren 1990. Tyd­lig­heten om SD har be­lönats.

En­ligt Sifo har M backat med 2,1 pro­cent­en­heter (inte rik­tigt sig­ni­fi­kant) me­dan De­mo­skop re­do­visar en till­ba­ka­gång på hela 5,8 pro­cent­en­heter.

Även L och KD verkar ha tjänat lite på M-ut­spelet, ef­ter att ha mar­ke­rat di­stans.

SD har inte för­lo­rat på M-kramen men inte hel­ler gått fram­åt så myc­ket att det är sta­tis­tiskt sä­kert. För de röd­gröna par­tierna är ten­denserna mot­stri­diga.

Anna Kin­berg Batra och den mo­de­rata le­dningen i öv­rigt måste rim­li­gen ha trott på en upp­gång för par­tiet som re­sul­tat av SD-när­man­det. Den ome­del­bara ef­fekten blev den mot­satta.

Efter­som stödet för så­väl SD som de röd­gröna är i stort sett oför­änd­rat har inte hel­ler Alliansen som hel­het tjänat på M-ut­spelet, vil­ket nog ock­så var Anna Kin­berg Batras för­hopp­ning.

Ett par opinionsmätningar di­rekt ef­ter ett ut­spel ska inte tas på allt­för stort all­var. Det är 19 må­nader kvar till va­let. Men M känner nog flåset från C ännu starkare nu, ef­ter SD-kramen.

Yng­ve Sunesson