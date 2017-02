Mästocka kyrkokör lägger ner verksamheten

Mästocka I går blev det klart att Mästocka kyrkokör läggs ner.

Det skedde vid föreningens årsmöte som hölls under tisdagskvällen.

LT har tidigare skrivit om kören, som funnits i 27 år, och medlemmarnas besvikelse över att kören då troligtvis skulle läggas ner.

– Vi har haft en otrolig sammanhållning, och vi är så klart besvikna, säger körföreningens ordförande Kenneth Hallberg.

Anledningen till nedläggningen är att Höks pastorat behöver spara pengar.

Mästocka kapell har tidigare haft en kantorstjänst, och den personen har även lett kören. Nu kommer tjänsten att dras in på grund av besparingarna, och därmed står kören utan ledare.

De medlemmar som vill fortsätta sjunga har erbjudits att vara med i pastoratets andra kyrkokörer.

Det finns dock fortfarande en chans att lyssna på Mästocka kyrkokör som varit mycket populär under årens lopp.

– Åtminstone delar av kören kommer att sjunga in Valborg vid bygdegården i Mästocka. Det har vi haft som en tradition i många år, och det vill vi gärna göra i år också, sedan får vi se hur det blir, säger Kenneth Hallberg.