Locket på om skolbygget

Laholm Vid förra upphandlingen kom det inte in ett enda anbud. Kommunfastigheter provade därför ytterligare en gång att hitta någon som vill bygga den nya Glänningeskolan. Men nu har man lagt locket på och avslöjar inte om det har kommit in några anbud.

Sista dagen att lämna in anbud på bygget var 27 januari. Stefan Lundström, vd för Kommunfastigheter i Laholm AB, är dock fortfarande förtegen.

– Det råder sekretess fram tills annat meddelas, säger han till LT.

Lundström vill alltså inte säga om det har kommit in några anbud över huvud taget, eller hur många de i så fall skulle vara.

– Det är ett skräckscenario om man bara skulle få in ett enda anbud och de får veta att de är ensamma. Då skulle det företaget få en enorm konkurrensfördel, säger Lundström.

Sedan ger han sig in i vad som kan vara ett teoretiskt resonemang, eller en konkret möjlighet, beroende på hur det förhåller sig.

– Om det inte kommer in några anbud kan vi inleda en förhandling med byggföretag. Det blir precis som innan LOU [Lagen om offentlig upphandling] infördes, eftersom marknaden prövats i upphandlingen.

Även om det skulle ha kommit in anbud menar han att det inte finns någon absolut skyldighet att anta något av de anbuden, utan man kan börja förhandla även då.

Att man gick ut och berättade att det inte kommit in några anbud i november, berodde på att det då fanns en tidspress och att Lundström trodde att det inte fanns utrymme att genomföra en förhandling med den snäva tidsmarginalen. Därför flyttade man fram tidpunkten för när skolan ska vara klar ett halvår, från höstterminen 2018 till vårterminen 2019.

Enligt Lundström fanns det företag som ville bygga i höstas, men dessa avstod då från att lämna anbud på grund av tidsbristen.

Som läget är idag ser han inga hinder för att den nya skolan och dess idrottshall ska stå klar när det ringer in till första lektionen.

– Det kommer troligen ett besked om vem som ska bygga vecka 10 eller 11, säger Stefan Lundström.

Nya Glänningeskolan ska ersätta gamla Glänningeskolan i Trädgårdsstaden, och även avlasta Parkskolan, så att dess sexor slipper gå bland högstadieeleverna på Lagaholmsskolan. Blåkullaskolans elever ska också gå på nya Glänningeskolan, så att Blåkulla kan bli föreskola igen. Även särskolan ska inhysas i Glänningeskolan. Den ska ha plats för 500 elever och beräknas kosta 171 miljoner kronor.