Kontraktet i praktiken säkrat

Ida Andersson gick in och spelade i matchen mot Boo, tillsammans med Sarah Horgen och Rebecca Andersson. Mot Juno kompletterades Sarah och Rebecca av Kajsa Persson. FOTO: Lars-Åke Englund

BORDTENNIS Med segern mot Boo är det i praktiken omöjligt för Våxtorp att trilla ur pingisligan B utan kval. Samtidigt ska det till väldigt mycket om man ska dras in i kvalkampen.

– Nu tror jag att kontraktet är klart, säger tränare Leif Johansson.

Matchfakta Våxtorps BoIS-IK Juno 2-6

Våxtorps BoIS-Boo KFUM AI 6-3

pingisligan B, dam, omgång 9-10

När ankaret Sandra Andersson ringde in sig själv med 40 graders feber försämrades Våxtorps chanser att säkra kontraktet betänkligt. Andersson är ändå den i Våxtorps som både er mest rutinerad och som inför helgen hade en matchkvot på 14-4, vilket placerar henne på sjätteplats av alla spelare.

I stället fick Kajsa Persson hoppa in i laget mot serieledande Juno, som komplement till Rebecca Andersson och Sarah Horgen. Samtidigt som Rebecca tog Sandras plats i eftermiddagsmatchen mot Boo, där också Sarah Horgen och Ida Andersson skulle spela.

– Kajsa var tränat på bra och var värd den platsen. Sedan fick hon möta två av seriens bästa spelare, så det blev riktigt tufft, säger Johansson.

Mot Juno fanns det inga förväntningar på poäng. Avestalaget har inte förlorat någon av de spelade omgångarna, och när lagen möttes i höstas föll Våxtorp med 1-6. Hemma i Våxtorpshallen lyckades man vinna ytterligare en match. Den första segern kom genom Horgen i de inledande singlarna.

– Sarah spelade väldigt bra, och det syns att hon tränar mycket och går in för att bli en bra pingisspelare. Hon har utvecklats mycket, säger Johansson.

Andra segern kom i dubbeln som Rebecca och Sarah tog hand om.

– Dubblarna är ofta avgörande, och vi ville känna hur Rebecca och Sarah skulle synka ihop inför matchen mot Boo. De brukar inte spela dubbeln, säger Johansson.

Det var hur som helst eftermiddagsmatchen mot Boo som var dagens viktigaste. Seger där och kontraktet skulle vara mer eller mindre säkrat – och därmed skulle säsongens mål också vara uppfyllt.

Men efter de inledande sex singelmatcherna stod det 3-3 mellan lagen.

– När det blir så många matcher kan det bli så att energin tar slut, så jag var lite halvrädd, men tjejerna fixade det, säger Johansson.

Om det var i något lag som energin tog slut var det snarare i gästande Boo. Rebecca Andersson och Sarah Horgen spelade oerhört stabilt i dubbeln och släppte som mest sex bollar i de tre seten. Därefter gick duon in i varsin hage och avslutade matchen. Horgen vann med 3-0 i sin avslutande singelmatch, och Andersson med 3-1 efter att ha förlorat första set. Därmed behövde aldrig Ida Andersson gå in och spela sin tredje match.

– Laget går in och visar att vi verkligen är ett lag. Att vi kan vinna även utan Sandra, och det är väldigt kul, säger Leif Johansson.

Den 11 mars spelas nästa omgång, och då möter Våxtorp tabellsexan Eslöv och tvåan Malmö. Tar sydhalländskorna poäng mot Eslöv så är det definitivt klart att det varken blir nedflyttning eller negativt kval för pingisligadebutanten.