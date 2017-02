Skyltfabrik blir Aktivitetsfabrik

Genevad Den gamla skyltfabriken i Genevad ska fyllas med aktiviteter, kultur och framförallt människor.

Mellbystrandsbon Ariel Striim har högtflygande planer på att förvandla industrilokalen till en mötesplats under namnet ”Aktivitetsfabriken”.

– Alla jag pratat med tycker att det är fantastiskt. Det här är kanske fröet som får Genevad att växa, säger mannen bakom idén.

Den stora industrilokalen i utkanten av Genevad har stått öde och tom i åratal.

Nu ska det bli ändring på det.

Mannen bakom idén heter Ariel Striim och är bosatt i Mellbystrand. Entreprenören och idésprutan har sedan tio månader tillbaka visualiserat en tanke om att förändra Genevads gamla skyltfabrik till en mötesplats för fysiska aktiviteter och kultur.

– Laholm verkar vara en bra företagskommun men jag har noterat att det saknas aktiviteter och kultur framförallt för unga och arbetslösa, säger Ariel Striim som driver företaget Vilja Fram.

Han har också träffat Genevads byalag och han berättar att de var väldigt nyfikna och öppna för hans idéer.

Arbetet har så smått börjat och redan har han hyrt en del av industrikomplexet på cirka 150 kvadratmeter. Där inne ska det bli en lokal för fysisk träning med en fyra centimeter tjock matta på golvet.

– Kampsport, som jag själv hållit på med mycket. Yoga, stationsträning och så vidare och redan är Strandteatern här en gång i veckan och kör fysisk teater.

Möjligheterna är många menar Striim och berättar att lokalen blir perfekt för till exempel fotbollsföreningar som vill köra smidighetsträningar.

Med löften från fastighetsägaren tänker Striim vad det lider hyra in sig på större delen av fastigheten och utveckla konceptet.

Han har redan köpt in en klättervägg som ska monteras upp.

– Vi växer oss in i lokalerna i takt med att föreningar hör av sig. Det ska bli lite som ”Fryshuset” i Stockholm, fast på landet, säger Ariel Striim och målar exempelvis upp aktiviteter som musikstudio, filmstudio, kafé.

Och givetvis en scen.

– En aktivitetsfabrik utan en scen är kriminellt, skrattar Ariel och när samtidigt en förhoppning om att det i framtiden skulle kunna bli en konsertlokal där artister kan uppträda.

Ingenting är dock hugget i sten, berättar Striim. Han vill gärna komma i kontakt med människor, föreningar där man tillsammans kan utveckla Aktivitetsfabrikens innehåll.

– Jag gillar gamla fula industrilokaler! Ju mindre saker som finns i den, desto bättre. Det ger möjligheter att skapa. Det ska inte vara lokalerna som gör att folk kommer hit. Det ska vara kulturen och aktiviteterna som lockar människorna!

Ariel Striim hyr redan sidobyggnaden, som tidigare var skyltfabrikens kontor. Där har han tillsammans med Stockholmsföretaget Främja AB ansökt om tillstånd för ett litet LSS-boende för ungdomar.

Främja står också bakom idén med Aktivitetsfabriken.

– De tycker att det är en fantastisk idé. De tror mycket på det här, stöttar mitt företag, och hjälper mig rent ekonomiskt till att börja med, säger Ariel och tror att idén har alla förutsättningar att lyckas.

– Jag är en idéspruta och gillar att bygga upp saker. Jag kommer inte bli rik på det här men jag är övertygad om att det med tiden kommer att bära sig ekonomiskt.

Ännu så länge har han inte varit i kontakt med Laholms och Halmstads kommun men han hoppas mycket på att de tänder på och stöttar hans idéer.

– Jag hoppas att framförallt Laholms kommun ser det här som en möjlighet. Det här ska bli ett ställe där ungdomarna blir sedda och där de vägleds in i olika aktiviteter, säger Ariel och skickar en passning till kommunens politiker och tjänstemän.

– När de läser det här får de gärna höra av sig!