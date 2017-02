Grå helg väntar Skåne

Väder Räkna inte med vårsoliga skogspromenader i helgen.

Risken är överhängande för stålgrå himmel, regnskurar och tidvis snöblandat regn.

– Det har varit en hel del moln de sista tiden, konstaterar Marie Staerk, jourhavande meteorolog på SMHI.

Och så fortsätter det under helgen. Under fredagskvällen rör sig ett nederbördsområde in över Skåne. Huvudsakligen faller det som regn men på sina platser kan det bli snöblandat.

– Franförallt i de norra delarna av Skåne kan det övergå i snöblandat regn.

– Regnvädret passerar under natten mot lördag och fortsätter nordost. Eftersom det kommer bli mellan en och tre plusgrader faller nederbörden huvudsakligen som regn.

Under lördagseftermiddagen upphör regnet och på söndagen blir det mestadels uppehåll.

– Det blir fortsatt mycket moln och kanske lite blötsnö i norr.

– Helgen blir inte särskilt blåsig, det är mestadels måttliga sydostliga vindar som kan bli friska längs med kusterna.

Håller gråvädret i sig nästa vecka?

– Ja, och nästa vecka ser ut att bli lite kallare med temperaturer som går ned under nollan. Det rör sig om enstaka minusgrader och tidvis lite snöfall. Men det är lite osäkert än så länge.