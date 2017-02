Var­je år kö­per ge­nom­snitts­svensken 13 kilo kläder. Åtta kilo gam­la tex­ti­li­er slängs sam­ti­digt. Myc­ket av det som slängs skulle kun­na åter­an­vändas el­ler åter­vinnas och bli nya material.

Det fö­re­kommer i myc­ket li­ten om­fattning. Visst finns det klädin­samlingar och sec­ond hand-bu­tiker, men det mesta av alla kläder och an­dra tex­ti­li­er som kasseras hamnar i so­porna.

Det är både ett slö­se­ri och en onö­dig mil­jö­be­lastning. Att pro­du­cera kläder kräver myc­ket vat­ten och en hel del ke­mi­ka­lier an­vänds, till ex­em­pel för att odla bom­ull. Syn­te­tiska ma­te­ri­al an­vänder olja. Det skulle allt­så vara en be­ty­dan­de mil­jö­vinst om ett krets­lopps­tän­kan­de kun­de ut­vecklas även på tex­til­om­rå­det.

Den här vec­kan är det mo­de­vec­ka i Stock­holm (fash­ion week på mo­dern sveng­els­ka). Då har Cen­ter­par­ti­et passat på att läg­ga fram för­slag om just åter­vin­ning av kläder. In­för pro­du­cent­an­svar för tex­ti­li­er pre­cis som för för­pack­ningar, bat­te­rier och elektronik, kräver par­tiet.

Man kan tyc­ka att det skulle kun­na fun­gera ändå. Hem­tex, Kappahl och HM började samla in tex­ti­li­er i en del bu­tiker. Men det visade sig att det var olag­ligt. Kläder som inte går att an­vända på nytt räknas som so­por, och av­fall får han­teras bara av kom­munen. Bara om klä­derna ska säljas på nytt på lop­pis el­ler sec­ond hand får de samlas in.

Där­för be­hövs en lag­stiftning, så att ett sy­stem för åter­vin­ning av ma­te­ri­alet kan komma igång. In­get par­ti kan väl vara emot?

Yng­ve Sunesson