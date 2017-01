Ja till Hästenbygge

Laholm De stora partierna var överens. Då blev det okej från kommunfullmäktige med rivningar och stora nybyggen i kvarteret Hästen, mitt i Laholm.

Det har tagit sex år att få fram en plan som kommunen godkände. En plan för nya hus ut mot torget och nya högre bostadshus mot Trägårdsgatan och gårdshus på grusplanen. Totalt ska det bli upp emot 60 lägenheter och nya affärslokaler. Striden har stått mellan att bevara och att förtäta.

– En travande, slingrande väg med höga hinder, inledde Ove Bengtsson (C), ordförande i miljö och byggnadsnämnden.

Han förklarade turerna och beskeden från bland annat länsstyrelsen. Mycket har handlat om hur högt, och hur tätt det skulle gå att bygga. Den känsliga bebyggelsen mitt i gamla centrum har också engagerat många laholmare.

– Vi har släppt fram en hel del planändringar i gamla Laholm. Då har det gällt mindre förändringar. Men vi behöver förtäta, behöver fler som flyttar in och ger liv åt stan, motiverade Ove Bengtsson, och konstaterade att exploatören Staffan Påhlsson lagt mycket tid, energi och jobb.

Kommunalrådet Elisabet Babic (M) förstärkte ja-argumenten med att det är en lokal entreprenör som satsar och att det skapas nya mötesplatser och bättre förutsättningar för handeln.

– Ett smakfullt förslag, bedömde hon.

Alla höll inte med. Hårdaste kritikern var Bertil Johansson (LP). Han påminde gång på gång om kulturarvet som de styrande ska föra vidare. Föregångarna, och särskilt en tidigare stadsarkitekt, fick beröm för att ha räddat Laholms centrum från grävskoporna.

– Varför tror ni turisterna kommer hit? Inte är det för att titta på politiker. Nej det är för att njuta av stadskärnan. Planen är för vidlyftig, bedömde Bertil Johansson.

Laholmspartiet tyckte också att kommunledningen varit väl tillmötesgående mot exploatören.

– Ni verkar väldigt insyltade, och en del har bytt fot efter valrörelsen, förklarade Bertil Johansson, och krävde avslag,

Även SPI med Per Asklund i spetsen gick emot, om än inte lika tydligt. Han var också självkritisk till att inte kommunen tidigare kommit över en del av marken.

– Det hade nog varit bättre med Laholmshem som byggherre. Småskaligheten är vårt varumärke, vi är väldigt oroliga, förklarade Per Asklund, och ville att detaljplanen skulle göras om än en gång.

Liberalerna berömde förslaget medan både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna var splittrade.

– Det är en väldig förbättring, men personligen är jag inte tillräckligt nöjd, förklarade Lena Angviken (MP).

SD-ledaren Ingmar Rundberg tyckte att exploatören och konsulterna gjort ett fantastiskt jobb, men att de borde anpassa bebyggelsen ännu mer, Han hade Mikael Sandén med sig medan de andra två SD-ledamöterna lade ned sina röster. Även exmoderaterna Mikael Kahlin och Karl-Fredrik Klinker ställde sig på nej-sidan.

Röstningen slutade 28 ja, tio nej och två som avstod. Nästa avgörande blir om planen överklagas, eller om länsstyrelsen går in på eget bevåg.