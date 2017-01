Yes we can – ja vi kan, var en av Ba­rack Obamas mest en­tu­si­as­merande slo­gans när han först valdes till USA:s pre­si­dent. Men han och hans väl­ja­re fick snart lära sig den hårda vägen att inte ens ”världens mäk­tigaste man” all­tid kan få som han vill.

Han kommer att bli ihåg­kom­men för en del fram­gångar, till ex­em­pel kli­mat­av­talet i Paris. Men han kun­de inte stänga Guan­tànamo-fäng­el­set. Hans utlovade sjuk­för­säkrings­re­form blev ur­vattnad och av­vecklas nu. Det ame­ri­kanska sam­häl­let blev knappast rätt­visare el­ler min­dre ra­sis­tiskt.

Han fick Nobels freds­pris, men slutar nu med åtta krig på gång.

Det stora miss­lyc­kan­det handlar om Mel­lan­ös­tern.

2009 höll Ba­rack Obama ett upp­märk­sammat tal i Kai­ro där han sade sig ef­ter­sträva en ny re­la­tion till den mus­limska världen. Det mö­ttes med stor en­tu­si­asm.

2011 skedde en fred­lig folk­res­ning i stora delar av arab­värl­den med krav på de­mo­kra­ti, ”den ara­biska våren”.

De­mo­kra­ti­rö­rel­sen räknade med väst­världens stöd. Men USA an­såg det inte vik­tigt för sina stra­te­giska och eko­no­miska in­tres­sen i re­gi­onen och lät de­mo­kra­ti­strä­vandena krossas.

I Egyp­ten störtade den USA-sub­ven­tio­nerade mi­li­tären landets första de­mo­kra­tiskt valda pre­si­dent, Mursi, och in­fö­rde en sten­hård dik­ta­tur. I Bah­rain och Je­men slog Sau­di­ara­bi­en till.

I Sy­ri­en fick As­sad-re­gimen fria händer att med folk­mords­lik­nan­de me­toder be­kämpa op­po­si­tionen. Nu när det sy­riska in­bör­des­kriget har på­gått i fem år med cir­ka 300000 döda, kan As­sad, med ryskt och iranskt stöd, utropa sig som seg­ra­re. Ryss­land styr ut­vecklingen, och USA är mar­gi­na­li­serat.

Väg­ran att in­gripa mot As­sad mo­ti­verades med att USA inte läng­re skulle en­ga­gera sig mi­li­tärt i Mel­lan­ös­tern. Men så kom IS och hotade att bilda ett sunniarabiskt ka­li­fat, i första hand i Sy­ri­en och nor­ra Irak. Det be­dömdes som ett så stort hot mot USA:s in­tres­sen att landet ändå såg sig tvun­gen att in­gripa.

IS kommer sä­kert att be­segras mi­li­tärt. Men frå­gan är om det shii­tiska makt­bäl­te med Irak, Iran, Sy­ri­en och kan­ske Li­ba­non som nu är på väg är bätt­re ur väst­lig syn­punkt. Det är i alla fall oac­cep­ta­belt för Tur­ki­et och Sau­di­ara­bi­en, lik­som för den sun­ni­ara­biska ma­jo­ri­teten i Sy­ri­en och nor­ra Irak.

Så räkna med mer krig och kaos. In­gen be­dö­ma­re tror hel­ler att ett mi­li­tärt krossande av IS kommer att minska risken för ter­ror­at­tacker i väst­världen. Tvärt­om. Ett blod­bad i Mo­sul kommer att för­djupa hatet mot väst bland sun­ni­araber, och öka vil­jan till hämnd.

Sam­ti­digt har freds­pro­cessen i Pa­le­sti­na­kriget dukat un­der. Is­ra­el fort­sätter an­nek­teringen av Väst­ban­ken oav­sett USA:s pro­tester, och pa­le­sti­ni­ernas des­pe­ra­tion växer.

Do­nald Trump tänker ac­cep­tera As­sad, stödja Is­ra­els fort­satta er­öv­ringar, och trappa upp kriget mot IS.

Så Mel­lan­ös­tern kommer inte att bli min­dre blo­digt, utan mer.

Den enda trösten är att ame­ri­kanska pre­si­denter säl­lan blir så mäk­tiga i prak­tiken som de trott när de först blivit valda.