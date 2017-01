Han satsar ekologiskt – Det gynnar ekonomin

Stäme I Stäme satsar man eko­lo­giskt för att göra mjölk­pro­duk­tionen eko­no­misk.

Ef­ter mo­get övervägande har Jan­ne, Sven-Olof och Pierre Bengtsson, som driver en mjölk­gård i Stäme, be­stämt sig för att gå över till eko­lo­gisk mjölk­pro­duk­tion.

Skå­ne­me­je­ri­er be­ta­lar dem 1,40 kro­nor (just nu) mer per kilo för den eko­lo­giska mjölken.

– Vi är på väg in i den pro­cessen nu. Den 15 ap­ril går djuren in i karens, och den 15 ok­to­ber kan vi börja le­ve­rera Krav­mjölk, säger Jan­ne Bengtsson.

Han be­tonar att det är en ut­ma­ning.

– Jag har ab­so­lut inte sagt att det här blir lätt.

Den eko­lo­giska mjölk­pro­duk­tionen ställer bland an­nat krav på od­lingen.

De måste fort­sätt­nings­vis ogräsharva istäl­let för att spruta be­kämp­nings­me­del och gödsla med sväm- och fast­göd­sel istäl­let för att an­vända konst­göd­sel.

– En del tyc­ker sä­kert vi är knäppa, men eko­trenden är stark i hela Eu­ro­pa, och man får lyssna på vad kunderna vill ha, säger Janne Bengtsson.

Han är na­tur­ligt­vis tack­sam för de senaste må­nadernas pris­höj­ning på mjölken.

– Det var en nöd­vän­dig­het att priset gick upp, och nu måste vi få ha långa toppar utan stora dippar, säger Jan­ne Bengtsson.

Me­je­rierna har be­ta­lat då­ligt får mjölken i många år, och Jan­ne Bengtsson be­klagar att många kol­le­ger har fått läg­ga ner.

Ki­lo­priset har varit re­kord­lågt, i nivå med vad bön­derna fick på 1970-talet. Och även om det blivit bätt­re, be­höver det fort­sätta att öka, me­nar Bengtsson.

– Över tid bör det ligga på 3,50 till 4 kro­nor för kon­ven­tio­nell mjölk. För var­för ska inte en lant­bruks­fö­re­ta­ga­re kun­na ha en sta­bil ekonomi?