Att förhålla sig till det ovanliga

OPINION

Det är svårt att betrakta Trump som en politiker bland andra. Den gångna sommarens valrörelse präglades av uttalanden som nog får sägas vara rent hårresande. En del av det som har yttrats är dessutom svårt att tolka som annat än uttryck för ren sexism.

Oaktat allt har Trump som politiker och fenomen blivit en utmaning för medielandskapet i världen. För hur förhåller man sig till Trump? En politiker som öppet fäktas mot medier och mer än antyder att medier skulle förmedla felaktigt.

Av det Trump med medarbetare uttryckt det senaste året har en del rent av belagts som rena lögner. Samtidigt florerar även mer vaga, oklara uppgifter där det inte tydligt går att slå fast hela bilden. Då gäller det självklart att rapportera utifrån det man vet och att försöka ge en så balanserad bild som möjligt.

Samtidigt verkar det, inte minst under valrörelsen, på vissa håll ha funnits en lockelse bland medieaktörer att uppskatta fenomenet Trump till den grad att man gärna förstärker på ett sådant sätt att bilden helt enkelt inte blir rättvis.

Nu gäller det att med 2016 års valrörelse i backspegeln försöka granska, och för svensk del översätta, kritiskt och rättvist. Orättvisa förstärkningar är att göra alla en otjänst. För det saknas inte uppslag att granska och det finns all anledning att lyfta fram allt problematiskt som yttras från Trump med stab. I Sverige saknas inte exempel på fall där viljan att porträttera drastiskt skaver.

I början av augusti 2016 gjorde Donald Trump ett utfall mot vad han menade är allvarlig kriminalitet kopplat till människor som vistas illegalt i USA. I sammanhanget användes ordet ”aliens”, som med prefixet ”illegal” på engelska används i bemärkelsen just personer som är ungefär vad man i Sverige brukar benämna papperslösa. När Expressen med stort uppslag rapporterade löd den översatta citeringen av honom ”Obama och Clinton har släppt in kriminella utomjordingar som dödar oskyldiga amerikaner.”

Inte en rättvis översättning, men det blev åtminstone mer spännande? Det finns fler exempel på orättvisa direktöversättningar. I samma veva höll Trump ett tal där han angående motkandidaten Hillary Clinton uttalade ”She´s the devil”. Att det, som sedan rapporterades på flera håll i Sverige, betyder att man är en djävul på ett bokstavligt plan går inte att förneka.

Samtidigt bortser sättet det lyftes fram på hur ordet ”devil” på engelska just har en mer vardaglig, idiomatisk betydelse med innebörden att något inte är så bra som det ser ut på ytan. Uttrycket ”devil in disguse” är ett tydligt exempel i sammanhanget.

I samband med Trumps installation hävdade Vita huset att det skulle ha varit den mest besökta presidentinstallationen någonsin. Under den senaste veckan har bilder lyfts fram som tyder på att Barack Obamas installation hade påtagligt större närvaro. Trumps presstalesman Sean Spicer svarade då med att man gått ut med ”alternativa fakta”.

Vad detta märkliga uttryck betyder, eller rättare sagt är tänkt att betyda, är mycket intressant. Spontant kan tankarna gå till idéer om att välja verklighet. Att försöka tränga in djupare i vad man egentligen försökte förmedla skulle kunna bli väldigt givande. För som vi vid det här laget kunnat konstatera verkar inte bilden av Trump behöva förstärkas av dramaturgiska skäl. Det finns en hel del intressanta omständigheter som ständigt väcker frågor som det är.