Mikkel och Olga lovar att ge nytt liv åt Kvarnen

Kornhult Kvarnen i Kornhult har fått nya ägare. Olga Lubanski, som tidigare jobbat på Kvarnen, tar över tillsammans med sambon Mikkel Öland.

Paret har bosatt sig i Kornhult och har massor av planer som de redan börjat sätta i verket.

Trots att Olga och Mikkel bara är 25 och 26 år gamla har de redan en hel massa erfarenheter och kontakter som de kan dra nytta av när de nu tar över Kvarnen.

– Jag började sommarjobba på Kvarnen redan som femtonåring, så jag har varit här i tio år. Mina föräldrar har en sommarstuga i Hannabad, där jag har tillbringat alla min lov och semestrar, säger Olga.

Mikkel studerar just nu i Lund, men kommer också att jobba en hel del på Kvarnen.

– Kvarnen är än så länge mest Olgas projekt, men jag kommer så klart att hjälpa henne. Jag tycker om att laga mat, och kommer att vara i köket en del. Dessutom bygger vi om och renoverar en del, säger han.

För Olga har det hela tiden funnits en dröm om att hon en gång skulle äga Kvarnen.

– Så länge Sanne och Björn drev Kvarnen så brukade vi skoja om att jag skulle ta över. Men när Björn bestämde sig för att han inte ville driva Kvarnen längre, så kom plötsligt chansen, säger Olga.

Det fanns flera som var intresserade av fastigheten, men det var bara Olga som ville fortsätta att driva restaurang där. Men bankerna sade nej till lån.

– De tyckte att vi var för unga, men med hjälp ifrån min familj, har vi löst finansieringen, säger Olga.

Olga och Mikkels planer är att driva Kvarnen vidare i samma anda som de tidigare ägarna gjorde.

– Vi ska ha kvar barndagarna, och restaurangen ska ha ungefär samma koncept. Men det är klart att lite förändringar blir det, vi kommer så klart att sätta vår egen prägel här, men vi är måna om att behålla den anda som Björn och Sanne skapade här, säger Olga.

Kvarnen kommer att ha många ben att stå på. Förutom restaurangen blir det café och butik, en loppisdel och dessutom har de bed and breakfast, De har också bokat in flera band till sommaren.

Olga och Mikkel planerar att odla en hel del grönsaker själva, och behövs det tar de andra jobb upp till.

– Just nu jobbar jag på Vallåsens skidanläggning. Det passar perfekt. Det är lågsäsong här på vintern, och dessutom älskar jag att åka skidor och snowboard, säger Olga.

Mikkel är cykelfantast och brukar ta cykeln fram och tillbaka till universitetet i Lund. Även denna dag när det är nio grader kallt.

– Vi får se hur mycket inkomster verksamheten kan ge, behövs det så kommer han också att ta annat jobb upptill, säger Olga.

Båda är väldigt förtjusta i naturen runt Kornhult, och de försäkrar att bättre och mer hjälpsamma grannar kunde de inte ha fått.

– Vi vill väldigt gärna driva Kvarnen och få det att gå bra. Men vi ville också ha ett annat liv. När vi har haft en slitsam dag så sticker vi ut och springer i skogen här. I Köpenhamn är det folk över allt, här har man hela skogen för sig själv, säger de.

Någon risk att de blir ensamma är det inte heller.

– Vi har så många vänner från Köpenhamn som skulle vilja flytta ut på landet, men de gör det inte. Men de kommer väldigt gärna och hälsar på oss istället, säger Olga.