Hela Norden är hennes hem

Engagerad. Hon växte upp under andra världskriget och befann sig mitt under brinnande krig någon mil utanför Bergen.

Där upplevde hon mycket hemskt, men historia och kultur ligger ändå Berit Brage varmt om hjärtat. Vilket gör att hon engagerar sig djupt i Föreningen Norden i Laholm och för kunskapen vidare.

Många har bara läst om andra världskriget, men Berit Brage, 78, har upplevt det själv. När tyskarna ockuperade Norge 1940 var hon två år, men har trots sin ringa ålder starka minnen från krigsåren.

– Det var förfärligt. Himlen över fjällen lyste otäckt röd när Bergen bombades. Det var en massa förstörelse och människor dödades. De stora tyska styrkorna var skrämmande och tog vad de behövde och skickade även hem till Tyskland, resten fick vi dela på och det var magert. De ryska fångarna som satt inhägnade i läger tillverkade små konstverk av tändstickor och gav oss barn och vi gav dem mat, berättar Berit.

För tyskarna tog det några veckor innan man ockuperat Norge. Därefter var det engelsmännen som bombade oljetankar.

Fruktansvärda händelser – när flyglarmet gick sprang befolkningen till skyddsrummen som var en fuktig och kall håla i fjället, där fick de stanna till man blåste faran över.

Jag drömde mardrömmar om krig var och varannan dag i flera år efter kriget, säger Berit och fortsätter,

– Det många inte vet var att Norge var fattigt. Vi hade brist på både mat och kläder och samarbetade så gott vi kunde. Det tog lång tid att komma på fötter igen efter krigsslutet, säger hon och berättar vidare.

– Att se främlingsfientlighet och att nationalismen är på frammarsch i dag är skrämmande. Det är mycket som kommer tillbaka, och det vill man inte vara med om igen.

– Även om det var förskräckligt, så är det en del av vår historia. Historien är viktig att ha med sig för att förstå sin samtid och att man lär sig att inte göra om samma misstag igen, förhoppningsvis, säger hon.

Berit har varit förlovad med en norrman och gift med en dansk och en svensk. Hon har norsk studentexamen, dansk lärarexamen och svensk universitetsexamen. Då är det inte konstigt att hon känner sig skandinavisk ut i fingerspetsarna.

– Jag har ju rötter, bott och jobbat i alla tre länderna, säger Berit.

Efter skilsmässan tog hon ett sabbatsår. Tillsammans med barnen flyttade hon från Danmark till Hardangervidda i Norge. Berit, som hade en astmasjuk son, hade hört att när man kommer upp på höga höjder har man lättare att andas. Den yngste sonen blev frisk under året, men det var samtidigt ett äventyr med all snö som täckte ytterdörren. Nästan varenda dag på vintern fick hon skotta sig ut från huset när barnen skulle till skolan.

– Det var roligt, men när jag tittar tillbaka så var det kanske inte så snällt att rycka loss dem från vardagen.

– Men det var helt fantastiskt att lära sig leva på det viset.

Hon vikarierade på en skola i Geilo. En dag träffade Berit en man som tyckte om att gå på tur. Han frågade om han fick följa med ut på fjället.

– Då sa jag; det kan du göra, om du bara håller käften, för jag vill ha lugn och ro och njuta av naturen när jag går på fjället, berättar hon med glimten i ögat.

Kärleken spirade och förde henne till Sverige och Mellbystrand.

Föreningslivet har Berit Brage alltid varit delaktig i. I fjol blev hon ordförande för Föreningen Norden i Laholm.

– Det är lätt att vara ordförande i den styrelsen, för det finns så många kunniga där, säger hon och fortsätter,

– Jag tycker det vore bra om de skandinaviska länderna samarbetar ännu mer över gränserna och utåt mot världen. Det har alla mycket att vinna på. Vi har mycket gemensamt, speciellt när det gäller uppfattningar, värderingar och gemensamma kulturer, berättar Berit och fortsätter:

– Det finns plats för många fler i föreningen. Ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi påverka, säger hon.

Just nu har de påbörjat en studiecirkel om populism.

– Jag håller huvudet i trim på det sättet. Personligen tycker jag det är viktigt att veta vad som händer runt omkring mig.

Tankar finns även på att integrera nyanlända genom studiecirklar.

– Där skulle de få lära sig mer om Norden och om hur vi fick vår demokrati, med folkrörelsen som ledde fram till demokrati och att vi kunde påverka på ett demokratiskt sätt utan att det blev revolutioner, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att våra nyanlända blir integrerade i samhället. Med språkförståelse kommer de lättare in i samhället, så det inte blir ett segregerat samhälle, det är inte bra. Där har vi en stor uppgift att fylla.

– Jag vet själv när man kommer in i arbetslivet. Det är först då man känner sig delaktig.

Samtidigt vill man engagera fler skolungdomar.

– Ungdomar i dag jobbar över gränserna i de skandinaviska länderna i större utsträckning. Då vore det ju bra om de får en större språkförståelse och ökad kunskap om kulturen. På det sättet skulle nordisk språkundervisning gynna alla, avslutar hon.

Fakta:

Namn: Berit Brage

Ålder: 78 år

Bor: I Mellbystrand. Född och uppvuxen utanför Bergen i Norge.

Familj: Änka, sönerna Kim, 54, och Tom, 51, sex barnbarn och två bonusbarnbarn.

Gör: Pensionär. Jobbade tidigare som folkhögskolelärare och komvuxlärare. Numera ordförande för Föreningen Norden i Laholm och styrelsemedlem i Röda Korset i Laholm.

Intressen: Familj, barnbarnen, historia, golf, spelat i 40 år. Det ger motion och är social gemenskap.

Går i tre-fyra timmar och umgås med vänner, så det är trevligt.

Hur är jag som person: Har mycket energi, positiv och nyfiken. Man ska inte gräva ner sig när jobbiga saker händer utan jag gör det bästa utav situationen.

Stark sida: Envis, på både gott och ont.