Omställning på flera håll

Fotboll För kvintetten som anslutit till Skottorp från Walldia har det blivit en omställning. 25 man på träningarna men inte riktigt samma kvalitet.

– Det är jättestor skillnad. Men det är positivt att vi är mycket folk och här finns en härlig vilja bland spelarna, säger SIF:s nye tränare Mikael Gustafsson.

Skottorp går in på tredje träningsveckan under försäsongen. Två pass på konstgräs och ett fyspass i Skottorpshallen på lördagar per vecka blir det.

– Jag har satt ihop ett program för hela kroppen. Vi kör 40, 50 minuters fys och sedan spel. Vi kör ganska hårt och löpningen innan vi går på konstgräset i kombination med fysträningen gör att det är ganska många tunga ben här ute nu i början, säger Gus.

Skottorp har varit 25 man på träningarna.

– Det är ju jättebra, men det är lite svårt när man bara har tillgång till en halv plan. Förhoppningsvis blir det bättre när vi får en konstgräspan till.

Är det en omställning från tiden i Walldia?

– Det är jättestor skillnad på kvaliteten. Den var ju fantastisk under åren i Walldia. Men det kan bli bra i Skottorp också. Viljan är lika stark här och spelarna lär sig hela tiden.

Förra året var ”Gus” assisterande tränare i BK Walldia, där han tidigare varit huvudtränare under flera år. I laget fanns också sönerna Petter och Emil Gustafsson samt Robert Andersson och Johan Green (inte med vid träningstillfället på grund av känning i ett knä). Alla fyra återfinns nu i Skottorps spelartrupp.

– Det är klart att det är till stor hjälp för mig. De andra spelarna ser att de får tillbaka bollen när de spelar dem. Målet är att kunna spela en snabb fotboll på en och två tillslag, säger Gus.

Petter Gustafsson har tagit på sig en ny roll.

– Det känns lite konstigt att inte spela i Walldia längre. Men det känns bra att vara i Skottorp. Det är lite annan kvalitet, men det hade det blivit oavsett vilket lag man hade gått till. Man får lite av en ledarroll där man försöker få med sig som många som möjligt på det nya tänket, säger Petter.

För Robert Andersson är omställningen ännu större. Ur-Walldian som han är.

– Det känns lite lustigt att spela någon annanstans än i Walldia. Det var inget jag trodde att jag skulle göra. Samtidigt har jag tränat med Skottorp innan när jag inte haft tid att träna med Walldia, säger Andersson.

– Det är kul att spela med Malins (sambon) bröder Martin och Matte (Svensson). Med fem minuter till planen, mycket kvälls- och nattjobb och en liten till på väg lockade det att spela i Skottorp. Och med mer folk på träningarna kan man göra lite fler övningar, fortsätter han.

Det är inte bara för den nya tränaren och de nya spelarna som det blivit en omställning. Oskar Moberg vittnar om en nytändning för hela den trupp och alla de spelare som är kvar sedan ifjol.

– Träningarna är tuffare och hårdare. Nu kommer man hit för att visa att man vill vara med. Alla går verkligen in för det helhjärtat. Det är nytt och alla vill visa sig från sin bästa sida, säger Moberg.

– Träningsnärvaron och kvaliteten har höjts och konkurrensen på samtliga positioner är stenhård. Vi äldre som varit med ett tag har verkligen fått en nytändning och jag tror att det gäller samtliga i truppen.

Än så länge är det de fyra Walldianerna som anslutit till Skottorp.

– Det är ett par spelare till som inte riktigt bestämt sig. Vi är 25 man på träningarna, så jag är nöjd med det jag har. Men kommer det en spelare som går rakt in i laget tackar man förstås inte nej, säger Mikael Gustafsson och fortsätter:

– Över 20 glada spelare kommer till Glänninge klockan nio en tisdagskväll. Då måste man vara nöjd. Här finns flera duktiga spelare att bygga på. Det gäller bara att få ihop alla så att vi drar åt samma håll.