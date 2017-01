Nu måste May lyssna även på EU-vännerna

Pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May vill slippa EU-dom­stolens över­hög­het över Stor­bri­tan­ni­en. Det var hu­vud­mo­tivet för Brexit om man lyssnade på Mays tal här­om­da­gen.

Den brit­tiska Högsta dom­stolens över­hög­het över po­li­tiken i vissa fall kan hon dock inte komma ifrån. Den slog i går fast att May inte kan ut­nyttja det ”kung­liga pri­vi­le­gi­et” att fatta be­slut på egen hand, utan att höra par­la­mentet, för att an­mäla ut­trä­det ur EU.

I prak­tiken väntar sig in­gen att det in­ne­bär nå­gon av­gö­ran­de skill­nad för ut­trädes­be­slu­tet. Även om en ma­jo­ri­tet av par­la­ments­le­da­möterna vill stanna kvar i EU lär de inte gå emot folk­om­röstningens re­sul­tat.

Där­emot kan de ställa vill­kor för vad rege­ringen får gå med på och vil­ka krav som Stor­bri­tan­ni­en ska ställa i för­hand­lingarna om ut­trädes­vill­koren och för nya av­tal.

Det finns en tyd­lig opi­ni­on i par­la­mentet för att Mays ”hårda Brexit” inte bör vara så hård. Efter­som lämnaivrarna in­för folk­om­röstningen – och även ef­ter­åt – varit myc­ket otyd­liga om hur de ville att ut­trä­det skulle gå till, be­höver par­la­mentet knappast ta nå­gon hän­syn till dem, vil­ket May verkar an­ge­lä­gen om, san­no­likt mest av par­ti­in­terna skäl (vil­ket ock­så var enda skälet till att folk­om­röstningen ut­lystes).

Där­för är Högsta dom­stolens be­slut att par­la­mentet måste be­sluta om att upp­häva sin egen lag om EU-in­trä­de vik­tigt. Nu måste The­re­sa May lyssna även på EU-vännerna.

Yng­ve Sunesson