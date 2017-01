Känd tv-profil har gått ur tiden

Dödsfall Tv-profilen och debattören Siewert Öholm har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 77 år. Närmast anhöriga är fyra söner samt hustrun Gitten Bolin Öholm.

Han var född i baptistkapellet i Långshyttan utanför Hedemora, där hans far var pastor. Familjen flyttade ofta och Siewert Öholm utbildade sig först till folkskolelärare och arbetade med detta i tio år innan mediekarriären tog fart.

Först skrev han filmrecensioner för Jönköpings-Posten och därefter blev det radio och tv. Från 1971 till 2002 var han anställd på Sveriges Radio, där han ledde samhällsdebatterande program som Svar direkt och Mot väggen. Han trivdes bäst i direktsändning och var inte rädd att välja provocerande ämnen. Han var känd för sin rapphet som debattledare men uppmärksammades även för sin starka tro och sina moralkonservativa värderingar.

Han startade bland annat allsångsprogrammet Hela kyrkan sjunger, som sändes med Margit Borgström som sångledare, från Umeå under tio år. 1978 startade han Mellan himmel och jord och på 90-talet ledde han Kvällsöppet och Nattcafé från Göteborg.

Sedan 2002 har han frilansat som debattör och krönikör, bland annat på tidningen Dagen. 2006 till 2007 var han chef för den kristna tv-kanalen Värdekanalen i Oslo. Under en tid var han även redaktör för tidningen Världen Idags näringslivsbilaga. Sedan 2015 satt han i styrelsen för webbkanalen TV2020.

2013 fick Siewert Öholm diagnosen cancer, och 2016 slog sjukdomen till i lever.

Han visste att slutet närmade sig och i början på året berättade han på Facebook att han tog time out för att fokusera på sin hälsa. Han tog senare ett avsked till sina trogna följare på Facebook och somnade stilla in på Centrallasarettet i Växjö, omgiven av sin familj.