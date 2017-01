Ar­bets­dom­sto­len ska nu pröva fal­let med den barn­mor­ska som krävt att få ar­beta som så­dan men sam­ti­digt vägrar att ut­fö­ra en del av ar­bets­upp­gifterna som in­går i yr­ket. Det har ak­tu­ell ar­bets­gi­va­re sagt nej till och fått rätt i tings­rätten. Diskrimineringsombudsmannen har av­slagit hen­nes an­mä­lan dit.

Det är na­tur­ligt­vis den enda rim­liga in­ställningen. Att med­verka vid aborter in­går i ar­bets­upp­gifterna för en barn­mor­ska. Om man av re­li­gi­ösa el­ler an­dra skäl inte vill göra det kan man inte ar­beta i yr­ket. Hon kan till ex­em­pel fort­sätta ar­beta som sjuk­skö­ters­ka.

Barn­mor­skan hän­visar till sin re­li­gi­ons­fri­het. Men re­li­gi­ons­fri­heten kan ald­rig ge rätt till en viss tjänst, vil­ket ock­så DO kon­sta­terar. Skulle hen­nes krav på en ”sam­ve­ts­klau­sul” inom vården få ge­hör i AD el­ler senare i Eu­ro­pa­dom­sto­len (ej att för­växla med EU-dom­stolen), dit hon sagt sig vilja föra ären­det om AD av­slår hen­nes krav, skulle det kun­na få långt­gå­en­de kon­se­kvenser.

Att hon vi­da­re­ut­bildat sig till barn­mor­ska verkar ha varit med syf­tet att föra just den kamp hon nu driver i AD. Den ak­tu­ella barn­mor­skan del­tar i en in­ter­na­tio­nell kam­panj som fi­nan­sieras av den ame­ri­kanska antiabortorganisationen ADF (Al­li­an­ce De­fending Free­dom) och har allt­så mer långt­gå­en­de syf­ten än hen­nes egna an­ställning. På sam­ma sätt skulle vac­ci­nerings­mot­stån­da­re kun­na söka vård­jobb i det ut­ta­lade syf­tet att för­söka för­svåra vac­ci­ner­ingar – el­ler i nå­got an­nat syf­te som just de­ras re­li­gi­ösa sekt håller för he­ligt.

Re­li­gi­ösa mi­no­ri­teter ska be­handlas med re­spekt men de kan inte få fri­brev från att ut­fö­ra de ar­bets­upp­gifter som in­går i ett le­gi­ti­ma­tions­yrke. Pa­ti­enternas bästa måste stå främst inom vården, inte en­skilda an­ställdas sär­krav.

Vägran att utföra aborter kan ac­cep­teras lika lite som spe­ci­ella kläd- el­ler fri­syr­önskemål om ar­bets­upp­gifterna i ett yrke ställer sär­skilda krav. För­hopp­nings­vis in­ser både AD och Eu­ro­pa­dom­sto­len det.