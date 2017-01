Trump överlistade medierna

KRÖNIKA

Po­li­tiska ana­ly­ti­ker och me­di­erna är fort­farande i nå­got av en chock över att Do­nald Trump blev USA:s 45 pre­si­dent. Först tog in­gen hans kan­di­da­tur på rik­tigt all­var, utan han dömdes ut som ett skämt efter­som hans kän­dis­skap främst byggde på hans spe­ku­la­tiva fram­gångar som ho­tell­ä­ga­re, stjär­na i tv-se­rien The Ap­pren­tice och ett pri­vat­liv i strål­kas­tar­ljus med upp­märk­sammade gif­ter­mål och skils­mäs­sor.

Inte ens un­der den långa re­pu­bli­kanska primärvalrörelsen var det många som ville tro att han skulle stå som vin­na­re över de 16 med­täv­la­rna. Det an­sågs bara vara en tids­frå­ga in­nan de re­pu­bli­kanska väl­ja­rna skulle samla sig bak­om nå­gon an­nan kan­di­dat. Men en ef­ter en föll de bort.

De flesta be­dö­ma­re trodde länge att Hil­la­ry Clinton skulle vinna en pro­me­nad­se­ger. Do­nald Trump hade be­tyd­ligt min­dre med kam­panj­peng­ar, stöddes inte av fi­nans­in­tres­sen och det mi­li­tär­in­dust­ri­ella kom­plexet och hade med sin kon­tro­ver­si­ella at­ti­tyd fått hu­vud­parten av me­di­erna emot sig. Ändå vann han.

Hur kun­de det ske? En för­klaring är att Hil­la­ry Clinton var om­stridd. En an­nan att hen­nes stra­teger miss­be­dömde opi­ni­onen i en del nyc­kel­stater. Men det finns en an­nan och vik­tigare för­klaring. Do­nald Trump och hans med­ar­be­ta­re för­stod hur de skulle domp­tera me­di­erna på ett helt nytt sätt.

Flera ame­ri­kanska pre­si­denter har fram­gångs­rikt han­terat me­di­erna i lik­het med Trump.

Ro­nald Rea­gan såg från bör­jan inte ut som en vin­na­re. Re­pu­bli­kanska pre­si­denter kämpar nor­malt i mot­vind efter­som jour­na­list­kåren både med­ve­tet och omed­ve­tet gynnar de­mo­kra­tiska kan­di­dater. Hans svar på det­ta blev att runda me­di­erna ge­nom att satsa myc­ket på tv-re­klam och där­med tala di­rekt till väl­jar­kåren.

Nor­malt vinner en sittande pre­si­dent va­len. Men Bill Clinton lyc­kades be­segra George H.W Bush, allt­så den äld­re pre­si­denten. Clinton såg un­der val­rö­rel­sen till att ut­nyttja Bush kam­panj­plan och läg­ga sina mö­ten dagarna in­nan Bush kom på sin val­tur­né. Där­med kun­de han bom­bar­dera Bush med kri­tiska frå­gor och när väl Bush var på plats fick han frå­gor om Clintons på­stå­en­den istäl­let för ut­rym­me att pro­fi­lera sitt eget bud­skap.

Ba­rack Obamas fram­gångs­rika val­kam­panjer brukar ibland till­skrivas hans och med­ar­be­ta­rnas skick­liga sätt att ut­nyttja di­gi­tal kom­mu­ni­ka­tion. Men min­st lika vik­tigt var att han så skick­ligt mo­bi­li­serade gräs­rötter som på lo­kal­planet kam­panjade.

Do­nald Trump och hans stra­teger visste hur me­di­ernas dra­ma­tur­gi ser ut. Des­sa älskar kon­tro­ver­si­ella ut­ta­lan­den och kon­flikter som kan ge hu­vud­ru­briker. De kände ock­så väl till den klas­siska tesen: bäst är po­si­tiva ny­heter, näst bäst är ne­ga­tiva ny­heter, sämst är tystnad. Där­för skru­vade Trumpkampanjen med­ve­tet upp ton­lä­get via fre­ne­tiskt twittrande och fick tid­ningar och tv att nappa på de feta be­tena och rikta upp­märk­sam­heten mot Do­nald Trump. I en del fall gjorde me­di­erna rena själv­mål när de för­sökte gräva fram gam­la hi­sto­rier kring Trump, sanna el­ler inte, och trodde det skulle en­bart skada hans kam­panj.

Marshall Mc Luhan, den gam­la tv-ex­perten, fällde re­dan på 60-talet kom­men­taren att ”me­dia is the mes­sa­ge”. Då var det lite obe­grip­ligt. Nu har den tes han for­mu­lerade vunnit ett pre­si­dent­val igen.