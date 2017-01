Klar seger i Vindrarpsderbyt

VOLLEYBOLL Vindrarpsderbyt i söderettan blev lika ensidigt och odramatiskt som det som avslutade hösten.

A-laget vann med 3-0 och befäster serieledningen. B-laget är fortsatt jumbo.

Matchfakta Vindrarps VK B-Vindrarps VK A 0-3

div 1 södra, herr

Derbyn brukar locka storpublik. Men internmatcher är aldrig samma publikmagneter. Så när Vindrarps båda främsta herrlag ställdes mot varandra under lördagseftermiddagen var det inte något större drag, vare sig på läktaren eller på planen.

– Det kändes lite avslaget, erkänner A-lagstränare Christoffer Bertilsson som själv passade på att göra säsongens första byten i matchen.

– Vi har många spelare borta i båda lagen, jag tror att det är sex stycken från hela seniortruppen. Så vi har fått plocka folk ur C-laget, konstaterar han.

I A-laget saknades Tim Hansson (sjuk), Emil Karlsson (skidresa) och Oskar Nilsson (skadad). Den sistnämnde fanns istället med som coach för B-laget.

– Vi får sätta in lite andra spelare, och det blir nyttiga läxor. Det kan alltid hända saker, och då gäller det att man kan lösa det, säger Bertilsson.

Precis som när lagen möttes i höstas vann A-laget med 3-0.

– Det som vi pratat om gör vi bra. Vi har jobbat med att bli bättre på serven under säsongen, för att kunna sätta motståndarna under press. I dag är den bra, framför allt från Joel (Lindberg), säger Bertilsson.

Lindberg fick dessutom vikariera som passare i Emil Karlssons frånvaro, men såg ändå till att vara den som slog in matchbollen i tredje set.

– Framför allt är det i första set som vi servar riktigt bra, och då får B-laget det tungt, säger Bertilsson.

I det setet släppte man bara tolv bollar till B-laget, som ligger sist i serien. I andra hade bilagan kommandot med ett par bollar halvvägs in, innan det svängde över och A vann med 25-19. I tredje slutade det 25-15, utan att det varit speciellt spännande.

Vindrarp toppar tabellen där de fyra lag som tidigare var med och kämpade om segern nu verkar ha blivit tre. Bakom Vindrarp (25) ligger efter helgens resultat Lund (23) och Falkenberg B (22), medan Engelholm sladdar (18). Tabellen haltar dock. Vindrarp och Engelholm har spelat tio matcher, Lund elva, Falkenberg bara nio.

Inte förrän om tre veckor väntar nästa match för Vindrarp A. I det återstående spelschemat har man sedan tre matcher som på pappret är av det lättare slaget (Trollhättan, Ymer och Göteborg United), innan man avslutar med de tre toppkonkurrenterna Falkenberg B, Engelholm och Lund.

– Vi har sagt att målet är att komma topp tre, och det målet håller vi fast vid, säger Bertilsson.

Samtidigt sticker han inte under stol med att det hade varit roligt om Vindrarp nått ett elitseriekval i år när klubben firar 50 år som förening.