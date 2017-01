Flera döda i lavin i Italien

Italien Flera personer har omkommit efter att en lavin träffat ett hotell i Gran Sasso-massivet, uppger BBC efter uppgift från lokala räddningsmyndigheter.

Lavinen ska ha utlösts av en jordbävning som skakade de centrala delarna av landet under onsdagen.

Enligt lokala medier som BBC hänvisar till ska boende i byn ha slagit larm efter att delar av taket rasat in. Det ska dock ha varit svårt att ta sig fram på grund av en snöstorm och blockerade vägar och hjälparbetare fick åka skidor för att ta sig fram. Först vid klockan 04, vilket ska ha varit en lång stund efter larmet, ska de första ha varit på plats.

Uppemot 30 personer kan ha omkommit, enligt BBC.

