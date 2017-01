Första steget ur EU

Pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May gav i går i ett tal de första tyd­liga sig­nalerna om hur hon och rege­ringen vill att Brexit ska gå till. Stor­bri­tan­ni­en ska lämna den inre mark­naden. Ett fri­han­dels­av­tal är istäl­let målet.

Den lin­je May drog upp i tolv punkter in­ne­bär inte nå­gon an­slutning till EES-av­talet där Norge är en part. Det in­ne­bär inte hel­ler ett lik­nan­de av­tal som Schwe­iz har.

Två vik­tiga prin­ciper styr Mays in­riktning. Stor­bri­tan­ni­en ska själv fatta alla be­slut om vad som ska ske i landet, vil­ket ute­sluter att EU-dom­stolen ska ha nå­gon roll i fort­sättningen. Britterna ska ock­så kun­na stoppa in­vandring från EU-länderna. Sam­ti­digt ska dock rät­tig­heterna för EU-med­bor­ga­re som bor i Stor­bri­tan­ni­en och britter som bor i nå­got EU-land värnas och den frå­gan ska för­handlas ti­digt.

Det var tolv all­mänt hål­lna prin­ciper som inte ger nå­gon full­stän­dig le­dning om hur May och hen­nes för­hand­la­re om EU-ut­trä­det kommer att agera. Men det är allt­så en ”hård Brexit” som May siktar på.

May be­to­nade att hon vill hålla ihop Stor­bri­tan­ni­en trots den skotska själv­sty­res­rege­ringens hot om en ny folk­om­röstning om själv­stän­dig­het för Skott­land och trots den par­la­men­ta­riska krisen i Nord­ir­land med ny­val i bör­jan av mars. Ett av­tal med Ir­land om fort­satt fria gräns­pas­sa­ger prio­ri­teras högt.

Ett an­nat vik­tigt be­sked var att par­la­mentets båda kam­ma­re ska få ta stäl­lning till re­sul­tatet av Brexitförhandlingarna när de är klara. Det kan allt­så in­ne­bära att av­talet för­kastas och britterna för­söker åter­in­träda i EU, om opi­ni­onen ger ut­rym­me för det då.

Mays hot om att skapa ett skat­te­pa­ra­dis om EU för­söker ”straffa” britterna för ut­trä­det är tro­li­gen bara mun­vä­der. EU har dock in­gen an­led­ning att för­svåra för britterna när för­hand­lingarna inom kort startar, när bara Högsta dom­stolen sagt vem som får fatta ut­trädes­be­slu­tet. Även EU-länderna tjänar på fri han­del.