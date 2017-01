Två klara segrar gör From optimistisk

Bordtennis Våxtorps herrar tog sina två första segrar (av egen kraft) under lördagen. Och man gjorde det med besked. 8-1 mot Rekord och 8-2 mot Halmstad C.

– Helt underbart! Nu har vi mer eller mindre redan säkrat kontraktet, säger VBoIS spelande lagledare Malcolm From.

Våxtorp behövde inte spela i ens tre timmar, sammanlagt, i de båda matcherna. Rekord avfärdades på en timme och trekvart.

– De fick bara en match, men det var några jämna femsetare som gjorde att det drog ut på tiden, säger From.

Magnus Andersson föll i just en femsetare mot Tomas Bengtsson till 1-1 i matcher.

”Manno” var något hämmad av de över 20 timmarna i bil han lagt från Österrike och Flachau dagen innan men ville inte skylla på det.

– Nej, men det var det värsta jag varit med om. Snöstorm genom halva Tyskland, säger Manno, som sedan tog sin andra match med 3-0 i set.

Ja, Våxtorp släppte ju inte fler matcher mot Rekord över huvud taget. Nye Kevin Nilsson avgjorde i par med Simon Henriksen genom att ta dubbeln fram till 8-1.

Kevin Nilsson imponerade i sin debut för BoIS. Visst var det lite ringrostigt i början, men rutinen avgjorde och Nilsson knöt ihop säcken genom att ta båda sina inledande singlar i skilje.

Halmstad BTK hade som förening en intensiv dag med flera lag ute på matcher och sammandrag. Det gjorde att C-laget inte fick ihop mer än tre spelare och fick lämna en plats vakant.

Gamle BoIS:aren Anders Snygg tog sina fyra matcher mot Strövelstorp B och Våxtorp, men Halmstad var chanslöst och föll 8-2, 8-2.

Matchen mellan Våxtorp och Halmstad var slut på en timme, prick.

Snygg tog matcherna mot From och Johnny Eriksson i raka set. I övrigt tog Våxtorp resten. Även här fick Simon Henriksen och Kevin Nilsson avgöra i dubbel – 11-3 i avgörande set mot Anders Snygg/Tobias Hansson.

Att matchen var över på 60 minuter berodde inte bara på att HBTK lämnade en vakant plats utan även på att samtliga singlar bara gick till tre set.

– Inga jämna matcher direkt. På papperet ska vi slå både Rekord och Halmstad C. Men man vet aldrig vad Halmstad kommer med och hade de haft en gubbe till idag hade det blivit jämnt, säger From.

– Jag tycker att alla i laget presterade på en bra nivå i båda matcherna. Vi är väldigt glada över att vi har fått Kevin (Nilsson) till oss. Han är en klippa och kommer att spela alla matcher han kan tillsammans med Simon (Henriksen). Sedan får vi andra gå runt.

– I och med de här segrarna är kontraktet i division 3 i princip i hamn. Vi har både Rekord och Halmstad bakom oss och de lär inte gå om, avslutar From.

Våxtorp är fyra i tabellen på åtta poäng.