Dubbla medaljer till LFK

Futsal Det var så nära att Laholms FK försvarade guldet i Sparbanken cup. Vittsjös veteraner satte dock stopp för såväl första- som andralaget. I båda fallen med 1-0-mål i förlängning.

– Det känns riktigt irriterande just nu, men med lite distans till det här får man vara nöjd med silver och brons, säger LFK:s tränare Blerim Rrahmani.

Det är inte första gången som Vittsjös veteraner och LFK gör upp i inomhuscupen i Markaryd. På senare år har det snarare varit regel än undantag. Ifjol drog LFK det längsta strået. I år var det Vittsjös tur, igen.

– Utomhus kör vi förmodligen över det här laget. Men de är så smarta och erfarna. Rutinen spelar jättestor roll inomhus, säger Rrahmani.

LFK 1 stötte på Vittsjös veteraner redan i semi. Vittsjö nådde dit som bästa tvåa (precis före VGLT 2).

Matchen var jämn. Det kändes inte som att LFK:s namnstarka lag fick ut sin fulla potential.

– Tjejerna litar för mycket på att någon annan ska avgöra eller göra det där lilla extra. Det kan bli så när vi har ett så jämnt och bra lag, säger LFK:s assisterande tränare Peter Larsson.

När matchen gick till förlängning var Vittsjös rutinerade damer direkt i förarsätet. De flyttar fram sin målvakt, får övertag och trycker oftast dit bollen.

– Vi borde kunnat göra mer under ordinarie tid. I förläningen är det svårt, vi vet vad de ska göra, men får de övertaget så blir det jobbigt att försvara sig, säger Rrahmani.

LFK 2 med idel ungdomar i laget imponerade desto mer när man rättvist besegrade Strömsnäsbruk med 1-0 i sin semi. Målet ett tekniskt nummer av Julia Olsson.

I bronsmatchen visade LFK 1 klass när man körde över Strömsnäsbruk med 4-0. Malin Schibli visade vägen med två kanoner fram till 1-0 och 2-0. Blerina Zymeri och Linnea Nilsson gjorde trean respektive fyran.

Finalen blev spännande. LFK saknade inte chanser. Både Elin Karlberg och Julia Olsson var framme, men bollen ville inte in. Och väl framme i förlängning blev det repris på semin från förstalagets match.

– Irriterande! Men det är bara att ge Vittsjö att där är de skickliga. Men att åka dit två gånger på exakt samma sätt…, säger Rrahmani.

LFK 2 släppte inte in ett enda mål under ordinarie speltid.

– De gjorde det fantastiskt bra. Andralaget agerade verkligen som ett lag och de gjorde allt det som vi kommit överens om. Förstalaget gör det också bra. Som helhet är det fullt godkänt med silver och brons, avslutar Rrahmani.

På herrsidan blev det derby direkt i kvarten när Hasslöv möte Kornhult/Hishult. Det var jämnt, men K/HFF skapade något mer och tog en rättvis 1-0-seger i förlängningen. Matchhjälte blev målvakten André Frank som tåade bollen i nät.

– Tanken var att ”June” (Fredrik Junefalk) skulle få skottläge, men Frank valde att ta det själv, skrattar K/HFF-tränare Johan Nilsson.

Själv blev han skadad redan i första gruppspelsmatchen och med en öm stortå kunde han inte spela vidare. Utan sin bästa spelare minskade klart K/HFF:s chanser.

Man hade möjlighet att göra ettan i semin mot Osby två gånger om. Men Kristian Åkesson fick inte fart i ett avslut från nära håll och Samuel Markows kanon slog i ribban. Istället gjorde Osby både ettan och tvåan och tog hand om finalplatsen.

I bronsmatchen mot Markaryd 1 visade K/HFF prov på rutin och disciplin när man utmanövrerade ett yngre och tempostarkare motstånd med 1-0. Målet av Kristian Åkesson.

Osby (division 4) besegrade Östers IF (U19) med 1-0 i finalen. Just Öster och Osby slutade etta och tvåa i grupp 4 där Knäreds IK slutade trea före Ljungby IF.

– Med tanke på hur det blev med min skada och så får vi vara nöjda med en bronspeng. Med lite bättre förutsättningar hade vi nog kunnat ta en finalplats i år. Osby var ju inte omöjliga, säger Johan Nilsson och berömmer sin målvakt André Frank lite extra efter cupspelet.