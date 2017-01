Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO vill be­gränsa rik­tad re­klam till barn för skräp­mat och läsk på nätet.

Barnfetma är ett glo­balt pro­blem som ris­kerar att för­värras om inte ut­vecklingen stoppas. En­bart i Sve­ri­ge är vart femte barn, det vill säga nä­rmare en halv mil­jon, över­vik­tigt.

För­ut­om ett bätt­re sam­häl­le­ligt sam­ar­be­te krävs även re­glering. För pre­cis som fors­ka­re vid Uppsala uni­ver­si­tet och Aka­de­miska sjuk­huset tog upp i Dagens Sam­häl­le (6/10 2016), väljer barn inte själva att bli över­vik­tiga.

Det är en­bart ett min­dre an­tal barn som har stark ärft­lig­het för fetma. Alla an­dras över­vikt är ett re­sul­tat av upp­växt­mil­jö. Fetma el­ler över­vikt ökar risken att drabbas av ex­em­pel­vis typ 2-dia­be­tes, hjärt- kärl­sjuk­domar samt vissa can­cer­former.

Barn be­höver där­för skyddas så långt möj­ligt mot skad­lig re­klam. Skad­lig just där­för att den har som syf­te att bryta barns psy­ko­lo­giska skydds­me­ka­nismer när barn ex­po­neras för nät­re­klam i alla dess un­der­ligaste former.

På sam­ma sätt som för­äl­drar inte vill att de­ras barn ska ut­sättas för våld måste vi värna barn när det gäller vil­ken re­klam de ut­sätts för.

Re­glerings­be­hovet upp­står efter­som fö­re­tagen på ett myc­ket so­fis­ti­ke­rat sätt nu­me­ra klarar av att både lo­ka­li­sera och iden­ti­fiera barn och där­för ock­så kan nå dem med de mest psy­ko­lo­giskt pe­ne­trerande bud­skapen. Data om mo­bil­an­vän­da­rna gör barn helt trans­pa­renta. Bud­skapen letar sig fram ge­nom nät­re­klam i appar och dy­likt. Ex­tra skad­lig blir re­klamen efter­som unga ge­nom att di­gi­talt gilla skräp­maten ock­så för vidare bud­skapet till sina kom­pisar.

25 pro­cent av barnen i EU är feta el­ler över­vik­tiga med all­var­liga fram­ti­da häl­so­pro­blem som väntar. WHOs re­kom­men­da­tion till alla EU-stater att snarast in­fö­ra lagar mot nät­re­klam för skräp­mat till barn, helst tills de är 18 år, är ut­om­or­dent­lig.